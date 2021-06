“A redução tributária vai aumentar a disponibilidade de recursos para parte importante da população.”

Publicado: 28.06.2021

Sempre olhei para o gestor, seja ele ou ela do setor público ou do privado, como aquele que, necessariamente, deve estar vocacionado para ajudar o cidadão. Aquele com o pensamento além de seu tempo e com ações que provocam mudanças efetivas, quebrando o discurso do “sempre foi assim”! E momentos difíceis, como os que enfrentamos atualmente, tornam-se momentos de oportunidade para uma mudança no plano de negócios.

E é por isso que podemos fazer mais, podemos prosperar mais!

E a prosperidade requer a evolução de nossas ações!

As notícias sobre a reforma tributária, em minha simples opinião, devem ser analisadas com lente sobre os ganhos para o cidadão. E se não há ganhos diretos e imediatos para todos, que, pelo menos, se possa reconhecer o caráter inclusivo das mudanças.

Mais inclusão, mais justiça social e mais prosperidade em nossos municípios! E, assim, ganha toda a sociedade; não é mesmo?

Nesta última sexta-feira, 25 de junho, o ministro Paulo Guedes apresentou a 2a fase da reforma tributária, onde o Governo Federal, entre outras ações, atualiza a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) (1). E conforme afirma o secretário especial da receita federal “A redução tributária vai aumentar a disponibilidade de recursos para parte importante da população.”.

Na grandiosidade dos números, cerca de metade dos atuais 31 milhões de declarantes estarão isentos. Os isentos passarão de 10,7 milhões para 16,3 milhões, ou seja, sobrará mais dinheiro no bolso do cidadão brasileiro, como afirmou o secretário.

E você, leitor, como será impactado?

Acesse, pesquise:

https://www.camara.leg.br/noticias/778071-proposta-do-governo-atualiza-tabela-do-ir-mas-limita-desconto-simplificado/

E outras mudanças mais específicas no IRPF também podem ser verificadas em:

https://valorinveste.globo.com/google/amp/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/06/25/reforma-tributaria-veja-tudo-que-vai-mudar-no-imposto-de-renda.ghtml

Mas ainda há muito para se fazer! Há muito para conquistar no caminho de se dar o devido valor ao nosso suado dinheiro. Isso pelo fato de que, em uma simples notinha fiscal de farmácia, se paga cerca de 31% de impostos. Já observou isso?

Então, fica o desafio!

E é por isso que podemos fazer mais, podemos prosperar mais!

E, por óbvio, o grande desafio está em elegermos gestores que estão, verdadeiramente, vocacionados para ajudar o cidadão, alicerçando valores como “crescimento econômico”, “educação”, “saúde”, “segurança”, “estabilidade”, “lazer”, “liberdade de ação” e “conforto”!

E é por isso que podemos fazer mais, podemos prosperar mais!

Brigadeiro Bragança

Comandante da Base Aérea de Anápolis em 2008-2009