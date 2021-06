Lotes ficarão disponíveis para visitação de 21 a 25 de junho e de 28 a 30 de junho, na Avenida Militar Q, Jardim Guanabara. Automóveis recuperáveis e sucatas serão vendidos. Interessados devem procurar canais oficiais para evitar golpes: www.leilomaster.com.br e www.detran.go.gov.br

Publicado: 28.06.2021

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai realizar novo leilão, no período de 1º a 03 de julho deste ano. Entre os itens a serem vendidos estão veículos recuperáveis e sucatas aproveitáveis, recolhidos no pátio há mais de 60 dias. O leilão tem respaldo na resolução 623/2016.

Os interessados devem ficar atentos. A empresa responsável pelo leilão será a LeiloMaster. A medida tem o objetivo de reduzir o acúmulo nos pátios da autarquia e recuperar receita. Os interessados em participar do leilão poderão fazer a inspeção visual dos veículos. Os lotes ficarão disponíveis para visitação até 30 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O pátio da empresa responsável fica na Avenida Militar Q, Área L, Lote A – Jardim Guanabara, em Goiânia. As imagens ilustrativas também serão disponibilizadas exclusivamente pelos sites www.leilomaster.com.br e www.detran.go.gov.br. O proprietário do veículo, em qualquer momento antes da realização do leilão, poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção e fazendo a retirada.

Antes de enviar um veículo para leilão, o Detran-GO notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem. Somente quando são esgotadas as tentativas previstas em legislação, é que o Detran-GO abre o processo de venda.

Cuidados com sites falsos

O Detran-GO alerta que não cria site específico para fazer leilões. Os certames da autarquia são anunciados no Diário Oficial do Estado, no site www.detran.go.gov.br e no site oficial da leiloeira contratada, que neste certame será a LeiloMaster.

Com o intuito de auxiliar na proteção dos cidadãos, todas as reclamações e denúncias de sites falsos registradas na Ouvidoria ou nos canais de atendimento do Detran-GO são levadas à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, que abre inquérito e investiga os casos. Já existem páginas falsas de leilões sob investigação.

Quem desejar adquirir veículo nos leilões do Detran-GO deve buscar informação sempre no site oficial, canal pelo qual são divulgadas todas as ações e os procedimentos da autarquia.

Serviço:

Detran-GO realiza novo leilão

Visitação: até 30/06

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h

Data do leilão: 1º, 02 e 03/07

Local: Avenida Militar Q, Área L, Lote A – Jardim Guanabara, em Goiânia.

Sites oficiais para esse leilão: www.detran.go.gov.br

www.leilomaster.com.br