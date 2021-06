Publicado: 28.06.2021

Pelas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado acaba de confirmar a prisão de Lázaro Barbosa. Em vídeo, Caiado cumprimentou os policiais que atuaram nas buscas e afirmou que a “lei está acima de tudo”.

“Acabo de receber, neste momento, uma informação de todas as forças de Segurança que estão ali na região de Cocalzinho que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias, trocando informações e chegando a este resultado final com a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças de Segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação pra mostrar que a lei está acima de tudo. Um abraço a todos.”

