Ação monitora se há atrasos nos horários dos ônibus, higienização da frota, aglomeração e lotação dos veículos

Publicado: 29.06.2021

A recém-criada Agência Reguladora do Município de Anápolis (ARM) intensificou a fiscalização de serviços públicos terceirizados, como na Estação Central do Terminal Urbano de Anápolis (Urban). O objetivo é coibir o transporte público urbano de passageiros de forma irregular (do ponto de vista da aglomeração), além de verificar o cumprimento dos horários, higienização ou necessidade de implantação ou adequações de linhas de ônibus – no sentido de cumprir as normas contratuais.

A Agência Reguladora, inaugurada na gestão do prefeito Roberto Naves, busca a melhoria dos serviços públicos terceirizados e ofertados à população por meio de contratos específicos, mediante estudos prévios e planejamento técnico. O órgão já tem cronograma fechado para mais operações tanto para os serviços de transporte de passageiros a cargo da Urban, quanto os serviços a cargo da Saneago.

Segundo relatórios diários das coordenadorias setoriais da própria ARM, houve melhoria por parte da prestadora Urban, já notificada em relação a pontos específicos, como o cumprimento nos horários das linhas. “É papel da Agência a fiscalização efetiva e constante das empresas prestadoras de serviços públicos municipais, e monitorar é nosso dever. Atuaremos sempre usando do fator surpresa para evitar simulações ou disfarces”, destaca o presidente da Agência Reguladora de Anápolis, Robson Torres.

Atualmente a Urban conta com uma frota ativa de ônibus em horários de picos de 140 veículos em todo o município, com média diária de 40 mil passageiros transportados. Durante a ação, também estão sendo conferidas todas as ordens de serviços outrora liberadas pela CMTT e a conferência se faz linha por linha, avaliando-se os horários correspondentes e as rotas outorgadas. São aproximadamente 1.100 viagens de ida e volta que devem ser executadas diariamente. Todas as denúncias sobre o transporte público devem ser feitas primeiramente à prestadora, e, somente após, caso o problema não seja resolvido, o usuário pode enviar sua reclamação para a ouvidoria da ARM, que irá verificar e fazer atuação caso necessário.

“Temos muitas ações em curso e diariamente nos reunimos, planejamos e discutimos propostas de melhorias. Já implementamos muitas mudanças na regulação que hoje nos cabe e que antes competia à CMTT e, no caso do saneamento, à Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR). Em breve teremos muitas novidades e até um aplicativo não apenas para consulta dos horários dos ônibus pelo celular, mas da exata localização de cada veículo, à disposição dos usuários do transporte coletivo,” conclui Robson Torres.

Orientações

Caso o usuário tenha denúncia, reclamação ou sugestão a fazer sobre o serviço prestado pela Urban, deve entrar em contato pela ouvidoria de Transporte Público de Anápolis através do WhatsApp (62) 99325-0005. Caso o problema não seja resolvido, poderá abrir um chamado na Ouvidoria da ARM através dos números (62) 3902-1242 e (62) 3902-1251 ou pelo e-mail ouvidoria-arm@anapolis.go.gov.br.