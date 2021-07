O serviço passa a valer em julho, no prazo fixado pela Agência Reguladora do Município

Publicado: 30.06.2021

Um projeto inovador que será lançado neste mês de julho vai permitir que o usuário do transporte público, em Anápolis, saiba em qual horário o veículo irá passar no ponto de espera, acompanhando o trajeto da rota em tempo real. A Agência Reguladora do Município de Anápolis (ARM) tem recebido inúmeras reclamações quanto ao transporte público, e vem trabalhando para resolver alguns dos principais problemas. O aplicativo que está sendo desenvolvido permitirá aos usuários saber qual o ponto mais próximo, quais as linhas e o tempo de chegada de cada ônibus.

Este é o primeiro aplicativo voltado para o transporte público de Anápolis e estará disponível tanto para o sistema IOS, quanto para Android. A ARM solicitou à empresa terceirizada Urban que libere informações e registros dos cadastros das linhas, pontos de ônibus e rotas.

“Com o novo aplicativo, o usuário poderá programar seu dia a dia, evitando aglomerações, adiantando afazeres, enfim, evitando perdas de tempo ou adiantamentos desnecessários. Cada detalhe busca provar que, com planejamento, compromisso e dedicação, podemos atingir níveis altíssimos de eficiência”, conclui o presidente da ARM, Robson Torres.

