Mês do início das Olimpíadas tem homenagens ao reggae, rock e futebol

Publicado em 01/07/2021 – Por Edgard Matsuki – Repórter da Agência Brasil – Brasília

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, inicialmente previstos para julho de 2020 e adiados para este ano, devem monopolizar a atenção de boa parte da população mundial a partir do dia 23 de julho. Neste dia, a 32ª edição do evento terá a sua abertura oficial.

Além da abertura dos Jogos Olímpicos, o mês de julho também traz consigo datas que marcam ritmos musicais, esporte e também conscientizam para a preservação natural. O dia 1º de julho é o Dia Internacional do Reggae. No dia 13 de julho é celebrado do Dia Mundial do Rock, em alusão ao show Live Aid, realizado nesta data, no ano de 1985.

No âmbito esportivo, o dia 19 é o Dia Nacional do Futebol – trata-se de uma homenagem ao Esporte Clube Rio Grande, equipe mais antiga do país, fundado no dia 19 de julho de 1900. O mês ainda tem Dia Mundial da Capoeira (dia 5), Dia de Proteção às Florestas no Brasil (17), Dia dos Avós (26) e Dia do Agricultor (28).

As datas são alguns dos 113 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Julho de 2021

01

Nascimento da filantropa britânica Diana Spencer, a princesa de Gales (60 anos)

Nascimento do cantor, compositor, instrumentista e advogado pernambucano Alceu Valença (75 anos)

Morte do mesatenista paulista Claudio Kano (25 anos)

Nascimento do ex-atleta norte-americano Carl Lewis (60 anos) – ganhou 10 medalhas olímpicas, sendo nove de ouro

Morte do jornalista, escritor e poeta mineiro Paulo Mendes Campos (30 anos)

Guerra Fria: o Pacto de Varsóvia é oficialmente dissolvido em uma reunião em Praga (30 anos) – o Pacto de Varsóvia, ou Tratado de Varsóvia, foi uma aliança militar formada em 14 de maio de 1955 pelos países socialistas do Leste Europeu e pela União Soviética, países estes que também ficaram conhecidos como bloco do leste

Dia Internacional do Reggae – o dia foi inspirado por Winnie Mandela durante sua visita oficial à Jamaica, em julho de 1991, com o marido Nelson Mandela, logo após a libertação dele da prisão. O reggae também tem outra data comemorativa: 11 de maio foi instituído como Dia Nacional do Reggae, através da Lei n° 12.630/2012, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff – a data corresponde ao dia da morte do cantor Bob Marley

Dia Mundial das Bibliotecas – é o resultado do manifesto da Unesco sobre bibliotecas públicas, cujo documento foi aprovado em Paris, França, no dia 29 de novembro de 1994. Deste modo, a Unesco proclamou oficialmente a crença da entidade nas bibliotecas públicas como fomentadoras da promoção da paz e do bem-estar da sociedade

Estreia do programa Sem Censura na TVE Brasil, atual TV Brasil (36 anos)

02

Nascimento da escritora, fotógrafa e memorialista paulista Zélia Gattai (105 anos) – foi expoente da militância política nacional

Morte do político e ex-presidente mineiro Itamar Franco (10 anos)

Morte do escritor estadunidense Ernest Hemingway (60 anos) – agraciado com o Nobel de Literatura em 1954 e autor das obras Por Quem os Sinos Dobram e O Velho e o Mar

Dia do Bombeiro – o evento faz alusão ao 2 de julho de 1856, quando dom Pedro II assinou o Decreto 1.775, que criava o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte

Criação no Brasil do primeiro Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, vindo a se transformar futuramente no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (165 anos)

Data da consolidação da Independência do Brasil na Bahia – feriado estadual baiano e data histórica brasileira

03

Nascimento do ator e diretor paulista Carlos Alberto Riccelli (75 anos)

Morte do cantor, compositor e poeta estadunidense James “Jim” Douglas Morrison (50 anos) – conhecido como o vocalista da banda de rock The Doors

Promulgação da Lei Afonso Arinos, que proíbe a discriminação racial no Brasil (70 anos)

Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial – celebra a aprovação da Lei n° 1.390, a Lei Afonso Arinos, de 1951

04

William Shockley anuncia a invenção do transistor de junção bipolar (70 anos) – foi o primeiro tipo de transistor a ser produzido, e valeu o Prémio Nobel aos seus inventores

Independência dos Estados Unidos da Grã-Bretanha (245 anos)

Dia Internacional das Cooperativas – data móvel, sempre comemorada no primeiro sábado de julho. Data reconhecida pela ONU

05

Nascimento do cirurgião plástico, professor e escritor mineiro Ivo Pitanguy (95 anos) – membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Letras

Traje de banho biquíni é apresentado ao público em Paris (75 anos)

A ovelha Dolly torna-se o primeiro mamífero clonado de uma célula adulta (25 anos) – os cientistas tornaram pública a experiência somente em 22 de fevereiro de 1997, quando Dolly já estava com sete meses de vida

Dia Mundial da Capoeira – comemoração internacional, que está prevista no artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira

Nascimento do político gaúcho Telmo Thompson Flores (100 anos) – foi ex-prefeito de Porto Alegre entre 1969 e 1975, nomeado pelo regime militar

06

Nascimento do cantor, compositor e violonista paulista Antonio Pecci Filho, o Toquinho – (75 anos)

Morte do seringueiro maranhense e fundador da doutrina do Santo Daime Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu (50 anos)

Morte do poeta baiano Castro Alves (150 anos)

Morte do cantor e instrumentista estadunidense Louis Armstrong (50 anos)

Fundação da cidade de Teresópolis (130 anos)

07

Morte do ator fluminense Guilherme Karam (5 anos)

08

Nascimento do antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin (100 anos)

Morte do arquiteto, cantor e compositor paraense William Blanco Abrunhosa Trindade, o Billy Blanco (10 anos)

Nascimento do escritor francês Jean de La Fontaine (400 anos)

Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico – a primeira data foi sancionada em 2001, pela lei nº 10.221; e a segunda, em 2008, através da lei nº 11.807. Ambas homenageiam o dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 8 de julho de 1948. A data tem como objetivo chamar a atenção para a produção científica do país

Fundação da cidade de Vila Rica (atual Ouro Preto), em Minas Gerais (310 anos)

09

Nascimento do compositor e poeta fluminense Jorge Faraj (120 anos)

10

Nascimento do escritor francês Marcel Proust (185 anos)

Um acidente em Seveso, na Itália, causa um vazamento de dioxina, contaminando 320 hectares e atingindo milhares de pessoas e animais (45 anos)

Dia Mundial da Lei – surgiu com a intenção de lembrar a importância do cumprimento do Direito, em 1965, quando muitas nações adotaram a ideia do então presidente dos Estados Unidos da América, Dwight D. Eisenhower, que, em 1958, instituiu o 1º de maio como Dia da Lei no país

Dia Mundial da Saúde Ocular – a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agência Internacional para Prevenção da Cegueira (IAPB) buscam gerar consciência social sobre a importância da prevenção e tratamentos que podem ser aplicados para evitar a perda parcial ou absoluta da visão

Nascimento do advogado e político brasiliense Ibaneis Rocha Barros Junior (50 anos) – filiado ao MDB e atual governador do Distrito Federal

No Rio de Janeiro, é o Dia Estadual do Frescobol

Dia da Pizza

11

Nascimento do compositor paulista Carlos Gomes (185 anos) – autor da ópera O Guarani e patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Música

Criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada ao Ministério da Educação (70 anos)

Dia Mundial da População – comemoração sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU, após o Dia dos 5 Bilhões de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a então quantidade recorde de 5 bilhões de pessoas

Inauguração do Hipódromo da Gávea (95 anos)

Dom João V, através de uma Carta Régia, eleva a Vila de São Paulo de Piratininga à categoria de cidade (310 anos)

12

Nascimento do economista e ex-ministro da Fazenda fluminense Eugênio Gudin (135 anos) – em 1944, foi designado pelo então ministro da Educação, Gustavo Capanema, a redigir o projeto de lei que institucionalizou o curso de economia no Brasil. Nesse mesmo ano, foi escolhido delegado brasileiro na Conferência Monetária Internacional, em Bretton Woods, nos Estados Unidos, que decidiu pela criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird)

Nascimento do sambista e compositor fluminense Almir de Souza Serra, o Almir Guineto (75 anos) – um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal

Dia de Malala – ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousafzai

13

Nascimento do cantor, compositor e violonista mineiro João Bosco (75 anos)

Morte do compositor austríaco Arnold Schönberg (70 anos) – foi criador do dodecafonismo, um dos mais revolucionários e influentes estilos de composição do século XX

Morte do cineasta argentino naturalizado brasileiro Héctor Babenco (5 anos) – diretor de filmes como Pixote, A Lei do Mais Fraco e Carandiru, além de O Beijo da Mulher Aranha, pelo qual recebeu a indicação ao Oscar de melhor direção em 1986

Dia Mundial do Rock – data escolhida por conta do festival Live Aid, que aconteceu em 13 de julho de 1985

14

Nascimento do produtor e executivo de televisão paulista Walter Clark (85 anos)

Um ataque terrorista em Nice, na França, mata 86 civis e fere mais de 400 pessoas (5 anos)

15

Nascimento do pintor, gravador e desenhista holandês Rembrandt Harmenszoon van Rijn (415 anos)

Nascimento do guitarrista e compositor norte-americano Joe Satriani (65 anos) – considerado virtuoso em seu instrumento, foi contemplado com o prêmio “The Maestro” durante o 11ª Annual Classic Rock Roll of Honour Award

Morte do poeta mineiro Afonso Henrique da Costa Guimarães, o Alphonsus de Guimaraens (100 anos)

Nascimento do cantor, compositor e guitarrista mineiro Samuel Rosa (55 anos)

O Twitter é lançado, tornando-se uma das maiores plataformas de mídia social do mundo (15 anos)

É sancionada a lei que restringe o uso e a propaganda do fumo e das bebidas alcóolicas (25 anos)

Dia Mundial das Habilidades dos Jovens – data proposta pela ONU

16

Nascimento do ator e radialista fluminense Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, o Paulo Gracindo (110 anos) – fez sucesso na Rádio Nacional, apresentando o Programa Paulo Gracindo. Com a radionovela O Direito de Nascer, encantou no papel de Alberto Limonta; e no programa de rádio Balança mas Não Cai interpretou, com Brandão Filho, o quadro do Primo Pobre e Primo Rico

Nascimento do radialista e apresentador de televisão paulista Edson Cabariti, o Bolinha (85 anos) – veio a tornar-se célebre como o apresentador do programa Clube do Bolinha, o qual ficou no ar durante 20 anos

Nascimento da atriz, dançarina e cantora estadunidense Virginia Katherine McMath, a Ginger Rogers (110 anos) – durante a década de 1940, ela foi uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood

17

Dia de Proteção às Florestas no Brasil e Dia do Curupira, figura do folclore brasileiro conhecido por ser o protetor das florestas

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco (5 anos)

18

Coroação de Dom Pedro II como Imperador do Brasil (180 anos)

Ginasta Nadia Comăneci torna-se a primeira pessoa na história a conquistar o 10 perfeita em ginástica nos Jogos Olímpicos de 1976 (45 anos)

Pelé se despede da Seleção Brasileira de Futebol, que empata por 2 a 2 com a Iugoslávia no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (50 anos)

Dia Internacional Nelson Mandela – instituído pela Assembleia Geral da ONU em apoio à data comemorativa iniciada em 2009, pela Fundação Nelson Mandela, para incentivar as pessoas a dedicarem 67 minutos de seu tempo na ajuda ao próximo; Nelson Mandela dedicou 67 anos de sua vida à serviço da humanidade

Dia do Trovador – homenageia a data de nascimento de Gilson de Castro, um dos mais importantes estudiosos da trova brasileira

19

Dia Nacional do Futebol – a data foi escolhida, em 1976, por ser a data de fundação do time mais antigo do Brasil em atividade, o Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul

Fundação da Rádio Tropical Solimões, em Nova Iguaçu (65 anos)

20

Varig encerra suas atividades (15 anos)

Dia Nacional do Tatuador – instituído pelo Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing de São Paulo (SETAP-SP), para marcar a data em que o tatuador dinamarquês, Knud Harald Lykke Gregersen, chegou em São Paulo, dando início à tatuagem artística profissional feita com máquina elétrica no Brasil

22

Morte da cantora paulista Elza Laranjeira (35 anos) – foi para a Rádio Nacional no início da década de 1960

Dia do Cantor Lírico

Primeira transmissão do Programa Nacional, hoje A Voz do Brasil (86 anos) – programa de rádio mais antigo do país e do hemisfério sul ainda em transmissão

23

Morte da cantora britânica Amy Winehouse (10 anos)

Início do 1º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (100 anos) – foi o congresso da fundação do PCC e teve encerramento em 31 de julho de 1921

Início previsto para os Jogos Olímpicos de Verão de 2020 na cidade de Tóquio – em 24 de março de 2020, os Jogos foram adiados para o verão de 2021 no hemisfério norte, como consequência da pandemia de covid-19

24

Nascimento da médica parasitóloga paraense Maria von Paumgartten Deane (105 anos) – uma das pioneiras da ciência no Brasil

Nascimento do sambista mineiro e fundador da escola de samba paulista Nenê de Vila Matilde, o Seu Nenê (100 anos)

Nascimento da escritora ucraniana Elisa Lispector (110 anos)

Estreia, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a revista musical Joujoux e Balangandans , de Luís Peixoto, com música de Ari Barroso e Lamartine Babo (80 anos)

25

Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha – a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, lutou, junto à ON, pelo reconhecimento do dia

Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. no Brasil, foi instituído por meio da lei nº 12.987/2014, o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, homenageando Tereza de Benguela, símbolo de resistência e importantíssima liderança na luta contra a escravização

Dia Nacional do Escritor – data instituída por um decreto governamental após a realização do I Festival do Escritor Brasileiro, que foi organizado em 1960 pela União Brasileira de Escritores, a partir da iniciativa dos escritores brasileiros e então diretores da UBC, João Peregrino Júnior e Jorge Amado

26

Nascimento do jogador de futebol e treinador mineiro Telê Santana da Silva (90 anos)

Nascimento do dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista irlandês Georg Bernard Shaw (165 anos)

Dia dos Avós – dia festivo em louvor à Santa Ana e São Joaquim que, venerados como pais da Santa Maria e avós do Menino Jesus, são considerados padroeiros dos avós e caseiros

Dia do Jongo – data estadual oficializada no Rio de Janeiro. A manifestação é considerada pelo Iphan, desde 2005, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. É uma herança cultural dos grupos bantos da África Meridional, presente em diversos estados brasileiros

27

As duplas de vôlei de praia, Jacqueline e Sandra e Adriana e Mônica, tornam-se as primeiras atletas brasileiras a ocuparem dois lugares no pódio, nos Jogos Olímpicos de Atlanta (25 anos)

Cientistas da Universidade de Toronto isolavam pela primeira vez o hormônio fabricado nas células do pâncreas: a insulina. A descoberta permitiu controle da diabetes, doença até então mortal (100 anos)

O atleta brasileiro João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, recebe medalha de bronze no salto triplo nos Jogos Olímpicos de Montreal (45 anos)

Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço – instituído pela Federação Internacional das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço (IFHNOS) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), com o intuito de conscientizar a população

28

Dia do Agricultor – data criada através do decreto de lei nº 48.630, de 27 de julho de 1960, em comemoração ao aniversário de 100 anos da fundação do Ministério da Agricultura

Dia Mundial de Combate à Hepatite – após sua formação, em 2007, a Aliança Mundial das Hepatites uniu a causa de diversos grupos ao redor do mundo, instituindo a data oficial

29

Nascimento da regente do Império no Brasil Princesa Isabel (175 anos) – apelidada de A Redentora, foi a segunda filha, a primeira menina, do imperador Pedro II do Brasil e sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina das Duas Sicílias. Como a herdeira presuntiva do Império do Brasil, ela recebeu o título de Princesa Imperial

A frase “Somos mais populares que Jesus Cristo”, dita por John Lennon, repercute nos Estados Unidos após ser publicada na manchete da revista Datebook (55 anos)

Iatistas brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira vencem na classe Star do iatismo e ganham as segundas medalhas de ouro olímpicas (25 anos)

30

Nascimento da cantora, compositora, violonista e arranjadora fluminense Maria Rosa Canelas, a Rosinha de Valença (80 anos)

Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para conscientização em relação à situação das vítimas desse crime

31

Morte do compositor e pianista húngaro Franz Liszt (135 anos) – ganhou fama na Europa durante o início do século XIX por sua habilidade como pianista virtuoso. Foi citado por seus contemporâneos como o pianista mais avançado de sua época, e em 1840 ele foi considerado por alguns como o maior pianista de todos os tempos

Nascimento da atriz espanhola Henriqueta Brieba (120 anos) – nascida na Espanha, Henriqueta Brieba veio para o Brasil ainda adolescente. Seu primeiro papel de destaque em novela foi em Assim na Terra como no Céu, de Dias Gomes, em 1970

O iatista brasileiro Robert Scheidt conquista a medalha de ouro olímpica na classe Laser do iatismo (25 anos)

Aniversário de Anápolis

Edição: Nathália Mendes

