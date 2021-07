Com chegada de três novos lotes da Pfizer, Janssen e AstraZeneca/Fiocruz, na manhã deste sábado (3/7), Goiás atinge marca de mais de 4,3 milhões de imunizantes recebidos pelo Ministério da Saúde, desde início da campanha, em janeiro deste ano. “Acompanhamos 24 horas e pedimos ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que o cronograma seja mantido”, afirma governador Ronaldo Caiado

Publicado: 04.07.2021

Mais três lotes de vacinas contra a Covid-19, agora com 273.600 unidades, desembarcaram em Goiás neste sábado (3/7). No início da madrugada, chegaram 76.050 imunobiológicos da Comirnaty, produzidos pelo laboratório Pfizer. Já pela manhã, o Governo de Goiás recebeu do Ministério da Saúde outras duas cargas: 98.800 unidades da Janssen e 98.750 do consórcio AstraZeneca/Fiocruz.

As vacinas da Pfizer serão todas destinadas para primeira dose, e as da Janssen são de aplicação única, o que garantirá avanço da imunização por faixa etária nos municípios contemplados. Já a remessa da AstraZeneca/Fiocruz será utilizada para concluir a vacinação de quem já iniciou o processo de proteção contra a Covid-19.

“Acompanhamos 24 horas e pedimos ao ministro [da Saúde, Marcelo Queiroga] que o cronograma seja mantido”, afirmou o governador Ronaldo Caiado, na manhã deste sábado (03/07), durante a entrega de mais 38 moradias no Residencial João Paulo II, em Goiânia. “Queremos aumentar os lotes da AstraZeneca, já que, a partir de agora, o volume do repasse de insumos para fabricar a vacina está maior”, detalhou. Ele reafirmou que o objetivo é chegar ao final de setembro deste ano com a população acima de 18 anos imunizada, em Goiás.

As cargas chegaram ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, e são encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, também na capital. A distribuição dos imunobiológicos aos municípios ocorrerá logo após o processo de conferência técnica.

Em Goiás, a estratégia em vigor prevê que 90% das vacinas que chegarem serão aplicadas, nos municípios, por faixa etária, e que os 10% restantes destinam-se aos grupos específicos. O secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, reforça que, assim, será possível avançar ainda mais na vacinação.

“Os grupos mais vulneráveis, do ponto de vista de saúde, foram protegidos. A imunização é um ato coletivo e o importante é vacinarmos o mais número de pessoas possíveis no menor intervalo de tempo”, pontua Alexandrino.

Balanço

Dados preliminares da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), levantados até as 15h de sexta-feira (02/07), indicam que, referente à primeira dose, já foram aplicadas 2.335.139 unidades das vacinas contra a Covid-19, em Goiás. Em relação à segunda dose, foram imunizadas 757.273 pessoas.

Com o novo carregamento, Goiás atinge a marca de 4.301.100 vacinas recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

Fonte: Secretaria de Estado de Comunicação de Goiás (Secom-GO)