Publicado: 04.03.2021

No Dia Nacional do Bombeiro, o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama, Gracinha Caiado, celebraram a promoção da coronel Aline Chadud Matoso, primeira mulher na história a alcançar a mais alta patente da corporação, na noite de sexta-feira (2/7). Durante o evento, ele destinou cerca de R$ 4,4 milhões em viaturas e equipamentos para a corporação.

“Quero fazer uma menção especial a uma pessoa muito querida, a nossa anapolina, primeira coronel do Corpo de Bombeiros”, disse o governador durante pronunciamento. “É um passo importante da trajetória feminina na instituição, e é com muito orgulho que compartilho com elas esse momento”, afirmou Aline Chadud Matoso, durante a troca de luvas. Lembrou, ainda, que o ingresso de mulheres ao CBMGO começou em 2000, com as praças. Somente em 2010 chegaram as primeiras oficiais. A promoção ocorreu junto a outros bombeiros militares.

“O nível de profissionalismo dessa corporação está acima de qualquer outra do país”, disse o governador. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) ganhou 18 viaturas operacionais, sendo 11 unidades de resgate, quatro motos, um micro-ônibus, uma viatura de suporte avançado e um caminhão para transporte de carga. Recebeu, ainda, 36 equipamentos de proteção respiratória autônomos e 607 botas de combate a incêndio. A aquisição ocorreu via recursos do Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (Fembom), convênios e emendas parlamentares.

Durante a solenidade, no quartel do Comando Geral, o governador enalteceu a coragem e altruísmo dos bombeiros pela disposição em arriscar a própria integridade física em prol dos outros. “Chegam junto em qualquer situação. Seja na área social, que alcança pessoas mais carentes, ou em ocorrências de maior risco. Eles expõem suas vidas aqui no Estado e fora, como em Brumadinho (MG)”, endossou ao lembrar do auxílio que os profissionais goianos prestaram na busca por vítimas do rompimento da barragem, em janeiro de 2019.

Caiado também destacou a eficiência técnica dos profissionais goianos. “São vários os países na América do Sul que vêm fazer, aqui em Goiás, o curso de especialização de bombeiros. Nós também recebemos pessoas de outros Estados do Brasil, que aqui ficam meses para treinar e se capacitar.”

O secretário de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Rodney Miranda, reconheceu a importância da corporação, tanto nas ocorrências de salvamento, como em outras áreas da defesa civil. Citou, como exemplo, o reforço dos bombeiros na força-tarefa para captura do foragido Lázaro Barbosa, na região de Cocalzinho de Goiás. “Atuaram na retaguarda, depois, no avanço de terrenos difíceis e com auxílio de seus cães altamente treinados”, frisou. “É dia de comemoração e de agradecimento”, concluiu o titular da pasta.

Condecoração

Ainda no evento, 117 instituições ou pessoas que prestaram serviços relevantes à corporação receberam a Medalha Dom Pedro II. É a maior condecoração do CBMGO. Uma das homenageadas foi a secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, Luana Ribeiro, com o título de comendadora. “Me sinto honrada, ainda mais nesse momento de pandemia no qual trabalhamos diuturnamente em prol da saúde da população. Agradeço ao Estado e ao governador”, comentou.

Já o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Lissauer Vieira, foi agraciado com o nível grã-cruz. “Fico extremamente feliz pela homenagem dessa instituição, que tem aprovação popular quase unânime. Estamos sempre atentos, em busca de melhorias para todas as forças de segurança, inclusive o Corpo de Bombeiros”, salientou o parlamentar.

O governador, a primeira-dama e o titular da SSP-GO também foram homenageados pelo apoio e suporte oferecidos à corporação no desenvolvimento das atividades. Cada um recebeu do comandante-geral do CBMGO, coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos, uma estátua de Dom Pedro II. “São milhões de reais que o governo do Estado coloca nas mãos do Corpo de Bombeiros, e que são aplicados para melhor servir à sociedade”, afirmou. “Receba nosso reconhecimento por todo comprometimento e envolvimento com nosso trabalho”, completou.

Fonte: Secretaria de Estado de Comunicação de Goiás (Secom-GO)