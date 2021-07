Objetivo é que o município faça parte da Rede de Monitoramento Hidrológico da Saneago

Publicado: 06.07.2021

A transparência de informações sobre o controle hídrico de mananciais de Anápolis é a solicitação que a Agência Reguladora Municipal (ARM) fez, por meio de ofício, à Saneago. Isso porque, para as cidades de Rio Verde e Goiânia, que já contam com tal monitoramento hidrológico, tem sido uma ferramenta muito útil no acompanhamento e supervisão e, por meio de dados em tempo real, garante a tomada de decisões na gestão em Goiás, com mais segurança.

De acordo com o presidente da ARM, Robson Torres, é necessário ter acesso a todos os dados sobre o consumo de água em nossa cidade e, diante da escassez de chuvas, o acompanhamento do volume dos mananciais é imprescindível. “É imperioso participarmos, efetivamente, do desenvolvimento das políticas públicas que possam ampliar nossa capacidade de proteção e o nosso potencial hídrico”, destaca.

Em Anápolis são cerca de 170 mil unidades consumidoras para toda a população, e há uma grande demanda para aprovação de novas instalações, em novos bairros, condomínios horizontais e verticais e unidades autônomas. Além disso, planejar e prever os anseios do cidadão é indispensável, inclusive para atender novas empresas ou permitir a ampliação das já existentes.