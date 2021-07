Pacientes aptos aos dois procedimentos devem obedecer aos critérios definidos pelo SUS, com base em lei que trata do planejamento familiar

Publicado: 06.07.2021

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando triagem para pessoas que queiram fazer laqueadura e vasectomia pelo SUS, conforme a Lei Federal nº 9.263/1996, que trata do planejamento familiar. Os interessados devem procurar o Cais Mulher.

Ao iniciar a triagem, a pessoa passará pelo seguinte fluxo, que tem duração de 60 dias: atendimento pela assistente social; abertura do processo; agendamento e consulta; autorização de internação hospitalar (regulação); e retorno ao Cais Mulher. Por fim, a cirurgia que, no caso de laqueadura é feita na Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva, e de vasectomia, no Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Para a realização das cirurgias é necessário obedecer a alguns critérios, como ter mais de 25 anos ou mais de dois filhos vivos, apresentar os documentos como RG, certidão de nascimento dos filhos e de casamento (se tiver), cartão SUS, comprovante de endereço e autorização do cônjuge no ato da abertura do processo.

Segundo o diretor de Assistência Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Michel Roriz, são feitas – com médicos especialistas – cerca de 20 vasectomias por mês. A previsão, a partir de agora, é realizar neste mesmo período, 30 laqueaduras. “São cirurgias consideradas simples e rápidas, que muitas pessoas nem sabem que são feitas gratuitamente e com muita qualidade pela rede municipal”, ressalta.

Serviço

Unidade de Saúde da Mulher (Cais Mulher)

Horário de funcionamento: 7h às 18h (segunda a sexta-feira)

Endereço: Rua Larga, s/n, Jardim Calixto

Telefones: 3902-1360/2727

