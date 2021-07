4ª Nota Pública do Partido REPUBLICANOS

INAUGURAÇÃO DA SEDE DO PARTIDO REPUBLICANOS EM ANÁPOLIS

Publicado: 07.07.2021

O Partido REPUBLICANOS comunica à sociedade anapolina a inauguração de sua sede em Anápolis, esclarecendo que, com o intuito de colaborar com a sociedade anapolina, o espaço partidário será destinado ao debate de políticas públicas alinhadas com o processo de crescimento de nossa cidade, sempre ao encontro de uma cidade mais próspera e mais inclusiva.

Este marco na história do Partido em Anápolis alinha-se em favor dos anseios da sociedade – a verdadeira protagonista das pautas de todas as nossas discussões partidárias. E, ao se abrir as portas do Partido Republicanos às cidadãs e cidadãos anapolinos, empreende-se pelo caminho do pensar com o mais nobre espírito democrático e republicano.

Na oportunidade, projetando o futuro de nossa querida cidade e com espírito participativo, cabe ao REPUBLICANOS apresentar a agenda de inauguração da sede do Partido em Anápolis no próximo dia 10 de julho, das 14h às 16h, com a presença do nosso Presidente Estadual, Deputado Federal João Campos.

Por fim, ressalta-se que o Partido REPUBLICANOS é um movimento político conservador, fundamentado nos valores cristãos, tendo a família como alicerce da sociedade, preservando a soberania nacional, a livre iniciativa e a liberdade econômica, encorajando o progresso tecnológico como caminho inevitável para o desenvolvimento humano.

Nosso endereço, subscrito abaixo, é um porto seguro para todos(as) que desejam exercer a cidadania.

Que Deus abençoe a todos nós!

Executiva do Republicanos Anápolis

06 de julho de 2021

