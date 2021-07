Preço da cadeira de pesca tem variação de 300% entres os estabelecimentos pesquisados

Publicado: 06.07.2021

Foto: Bruno Velasco

Com o início das férias de julho e alta temporada do Rio Araguaia, o Procon Anápolis faz alerta ao consumidor na hora da compra de itens de camping e pesca. A pesquisa foi realizada em seis estabelecimentos e avaliou 35 produtos de diferentes marcas. A maior variação no preço foi da cadeira de pesca, em 300%, com valores entre R$ 25 e R$ 100.

Em segundo lugar, a isca artificial de superfície foi encontrada de R$ 8 a R$ 28 (250%). Outros itens como a isca artificial funda, o valor variou em 239%, de R$ 5,90 a R$ 20. Dentre os itens pesquisados, a menor variação foi a cadeira alta praia (56%), negociada de R$ 64 a R$ 100.

Entre outros produtos, a linha de pesca 030 monofilamento (nylon 100 metros), apresentou 243% de diferença, com valores entre R$ 3,50 e R$ 12. A barraca para duas pessoas variou em 150%, linha de pesca, 243%, vara de pesca, 70%, e viveiro em 186%.

Procon também orienta que o consumidor faça um check list para que leve itens essenciais, e na hora das compras não tenha gastos excessivos. Além dos já citados, os equipamentos de primeiros socorros como antidiarreicos, antitérmicos e digestivos são considerados imprescindíveis.

“Atentar para as promoções é uma boa dica, sabendo que o comércio pode preparar descontos para a época de férias. Porém, antes de ir às compras, é indicado a realização de pesquisas de preços sem pressa, procurando sempre avaliar o custo benefício de cada produto”, comenta Wilson Velasco, diretor do Procon Anápolis.

Orientações

As variações entre menor e maior preço, mesmo para produtos iguais, é muito grande. Por isso, vale a velha dica: pesquisar! O ideal é fazer pelo menos três orçamentos. Evite compras sem procedência e que não emitem nota fiscal, como ambulantes ou camelôs. O preço até pode ser mais vantajoso, mas a quantidade e a qualidade do produto podem estar comprometidas.