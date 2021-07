Boletim Informativo (atualizado em 11/07/21 às 17h13)

Para mais informações sobre a situação da Covid-19 em Anápolis, em tempo real, acesse covid.anapolis.go.gov.br

Divulgado neste domingo, 11, o seguinte óbito de paciente morador de Anápolis por Covid-19:

Uma mulher de 56 anos que faleceu no dia 10.

Dos 44.746 casos confirmados, 42.027 estão curados. Nas últimas 24 horas foram confirmados 131 casos, sendo 74 do sexo feminino com idade entre 02 e 81 anos, e 57 do sexo masculino de 04 meses a 65 anos.

