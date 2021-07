Até agora, seis estabelecimentos foram notificados, mas trabalho das equipes continua

Publicado: 13.07.2021

Na semana em que a Petrobras anunciou o aumento nos preços da gasolina e do diesel, o Procon Anápolis intensificou a fiscalização nos postos de combustíveis para verificar possíveis aumentos injustificados e já notificou seis estabelecimentos. Segundo a estatal, os reajustes acompanham a elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e derivados.

Para a gasolina, o aumento médio será de R$ 0,16 (6,3%), e o diesel terá um reajuste de R$ 0,10 (3,7%) por litro. Segundo Pedro Henrique Fonseca Bernardes, técnico do Procon Anápolis, “o intuito da ação é analisar se os postos vão repassar o valor do aumento do diesel e da gasolina ao consumidor, sem exageros, para além do que foi noticiado e autorizado pela estatal e impedir que fornecedores aumentem também o valor do etanol, para o qual não houve previsão de aumento”.

Os postos de combustíveis devem apresentar as notas de compra e venda dos produtos. Os técnicos do órgão avaliarão se a altas dos preços têm justificativa, sob pena de autuação caso haja prática abusiva, conforme estabelece o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. “As ações de fiscalizações continuarão durante o final de semana para garantir que os direitos dos consumidores sejam preservados”, explica o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.