Publicado: 14.07.2021

É óbvio que não é possível ao gestor municipal atender, de uma só vez, todas as demandas do cidadão. Mas antes de tudo, o gestor deve ouvir o povo; pois ele, gestor, deve governar para a população. Você, leitor e eleitor, concorda?

Mas também cabe ao gestor analisar estudos e dados científicos em seu processo decisório. Também concorda?

E o anúncio, feito pela prefeitura de Anápolis, sobre o fechamento do Rápido da Jaiara movimenta os líderes da nossa cidade; afinal, mobilizados em prol da sociedade anapolina, defende-se a manutenção de um serviço essencial à população.

E nesta mobilização, em prol de nossa sociedade, encontra-se o Rotary Club! Este atuante clube de serviços, que conta com a participação de cidadãos voluntários.

Você conhece o Rotary Club (1)?

E o Rotary se mobiliza, enviando carta ao prefeito, argumentando pela manutenção dos serviços do Rápido da Jaiara. E como registra a carta rotária, os serviços atendiam “cerca de 20 mil pessoas por mês, numa das regiões mais populosas de Anápolis, pois a Grande Jaiara engloba cerca de 20 bairros, além do atendimento a moradores de outros bairros que compõem grande parte da região norte.”.

Sobre o fechamento do Rápido da Jaiara, esbarra-se na não observância do padrão espacial tão difundido na literatura científica. Em especial, no conceito de centralidade alicerçado em importantes questões urbanas como a eficiência dos sistemas de transportes e os padrões de deslocamento nas cidades, a poluição do ar, a eficiência no consumo energético e a estrutura urbana em geral (2).

Pelo exposto, é claro que o tema recai sobre a mobilidade urbana. E aí surge a metodologia DOT do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) (3). Ah! E o que significa DOT? Desculpe-me por minha falha… Desenvolvimento Orientado ao Transporte.

E como explica o ministério, “Investir em soluções de mobilidade urbana é possibilitar mais conforto, segurança, saúde, economia e condições de produtividade às pessoas. Uma das missões do MDR é, justamente, viabilizar obras e projetos na área, bem como planos diretores e diretrizes para orientar os municípios”.

A correta aplicação do conceito de centralidade urbana é essencial para orientar e avaliar as políticas públicas e planos diretores voltados para a reorientação dos “tempos e movimentos” das cidades. Negar o conceito de centralidade significa aprofundar a desigualdade social!

E o fechamento do Rápido da Jaiara é uma decisão com base científica ou simplesmente uma decisão ao acaso?

Bem! Mais um tema para os nossos vereadores verificarem, pois o normativo da Controladoria-Geral da União (4) estabelece “que é função do vereador avaliar permanentemente a gestão e as ações do Prefeito.”.

E empenho crédito aos nossos vereadores(as) para que, como legítimos representantes do povo, atuem na defesa do cidadão.

Afinal, você, leitor e eleitor, o que pensa?

Para mim, o Rotary está certíssimo!

A manutenção dos serviços do Rápido da Jaiara é essencial para o cidadão anapolino!

Então, fica o desafio!

Brigadeiro Bragança

Comandante da Base Aérea de Anápolis em 2008-2009