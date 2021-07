Estão sendo realizadas ações como reformas e troca de mobília em algumas unidades, além da aquisição de mais de 1,2 mil novas cadeiras e troca de 1,5 mil lâmpadas

Publicado: 15.07.2021

Para proporcionar mais conforto ao cidadão e maior qualidade na oferta de serviços públicos, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), investiu, somente neste ano, mais de R$ 1,2 milhão na melhoria das agências do Vapt Vupt. As ações incluem reformas, substituição de mobiliário e melhorias fundamentais para o bom fluxo dos atendimentos, como instalação de novos aparelhos de ar-condicionado e troca de lâmpadas.

O titular da Sead, Bruno D’Abadia, aponta a adaptação dos espaços físicos como importante prática contínua para otimizar os atendimentos. “Os investimentos são resultado das iniciativas de controle de gastos e redução de despesas dentro da secretaria. Assumimos, em 2019, um programa arcaico e sucateado, mas estamos conseguindo revolucionar os serviços, processo que inclui modernização dos canais, capacitações e mais conforto nas unidades”, enfatiza.

O governador Ronaldo Caiado já entregou duas unidades completamente revitalizadas este ano: Goianira e Anashopping, em Anápolis. Até o fim de agosto, outras quatro agências serão reinauguradas: Formosa, itauçu, Morrinhos e Santo Antônio do Descoberto. O investimento para essas reformas supera R$ 500 mil. Em breve, os postos de atendimento de Caldas Novas, Iporá, Alexânia, Ipameri, Posse, Cristalina, Pires do Rio e Buena Vista (Goiânia) também vão passar por intervenções estruturais.

Além das reformas, outras melhorias estão sendo promovidas para oferecer mais conforto aos usuários e servidores do Vapt Vupt. Mais de 1,2 mil novos assentos estão sendo entregues nas unidades da Região Metropolitana e nos postos de atendimento localizados no interior. Foi realizada a troca de mais de 1,5 mil lâmpadas em 35 agências do programa e outras nove receberam aparelhos de ar-condicionado novos. O Governo de Goiás investiu R$ 740 mil para proporcionar esses avanços.

Mudanças

Algumas unidades também ganharam novo local de atendimento, como Palmeiras de Goiás, Mozarlândia e a agência do Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Só com esta mudança em Aparecida, o Estado economizará R$ 400 mil por ano, com redução de aluguel e eliminação de gastos com segurança. Até o fim de 2021, cerca de 20 agências devem passar por reformas ou ganhar novos locais de atendimento, assegurando qualidade para os usuários do Vapt Vupt.

Fonte: Secretaria da Administração – Sead