Meta é alcançar um mil inscritos que estejam interessados em compor a rede de prestadores de serviços pelos próximos cinco anos

Publicado: 15.07.2021

O Governo de Goiás, por meio do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo), está com inscrições abertas para o credenciamento de pessoa jurídica – hospitais, clínicas, laboratórios e bancos de sangue. As inscrições serão realizadas no Sistema Ipasgo de Credenciamento, que estará disponível até o dia 13 de setembro. Confira abaixo os editais completos.

Atualmente, o Ipasgo conta com 886 prestadores de serviços cadastrados como pessoa jurídica, sendo 184 hospitais e 702 clínicas, fornecedores, cooperativas, ambulâncias e outros. Com o novo credenciamento, a previsão é alcançar um mil inscritos que estejam interessados em compor a rede de prestadores de serviços pelos próximos cinco anos.

Para o presidente do órgão, Hélio José Lopes, o credenciamento de pessoa jurídica vai muito além da reestruturação da rede. “Na prática, estamos melhorando o atendimento oferecido aos mais de 600 mil beneficiários do Ipasgo. Estamos levando qualidade de vida ao povo goiano, como determina o governado Ronaldo Caiado”, reforça.

Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato com a Gerência de Credenciamento, pelos telefones (62) 3238-2453/2548/2685 ou pelo e-mail credenciamento2021@ipasgo.go.gov.br.

Autenticação de documentos

O Ipasgo não é um plano de saúde como a maioria. Apesar de também prestar serviços de saúde, sua natureza jurídica é de autarquia, o que significa que ele é parte da estrutura do próprio Estado de Goiás. Por isso, submete-se a todas as normas da Constituição Federal de 1988.

A exigência de autenticação dos documentos está prevista na legislação estadual de licitações (Lei 17.928/2012), e também no Edital, que funciona como lei tanto para os participantes do credenciamento quanto para o Instituto. Por isso, é necessário que todos os documentos estejam devidamente autenticados. Clique aqui e saiba mais! (vincular o link https://www.youtube.com/watch?v=i6moDGo2Om4&t=23s)

Confira abaixo os editais

Edital de Chamamento Público n.º 004/2021 – Pessoa Jurídica – Hospitais

Edital de Chamamento Público n.º 005/2021 – Pessoa Jurídica – Clínicas, laboratórios e bancos de sangue

Fonte: Ipasgo – Governo de Goiás