Infraestrutura, educação, social, cultura e esporte fazem parte da programação especial do mês

Publicado: 15.07.2021

Lá se vão 114 anos de muita história, de acolhimento, de oportunidades e de orgulho da chamada “manchester goiana”. Considerada uma das 100 melhores cidades do País para se empreender, segundo dados divulgados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), além de estar na 11ª posição no ranking nacional da geração de empregos. Cidade essa que coleciona também reconhecimento estadual, nacional e internacional quando o assunto é meio ambiente. Há muito para se comemorar neste aniversário.

Para o prefeito Roberto Naves, o momento é de muita alegria. “Estou muito feliz em poder comemorar mais um aniversário da nossa cidade nesta missão que Deus me deu de estar prefeito. Temos trabalhado muito para que Anápolis seja ainda melhor para todos. E a programação de aniversário destes 114 anos mostra que estamos no caminho certo. As obras e ações com as quais estamos presenteando a cidade neste mês deixam claro que, mesmo enfrentando esta terrível pandemia que destruiu a economia de boa parte dos municípios brasileiros, Anápolis continua crescendo e se desenvolvendo. Não há outro sentimento senão o orgulho realmente de viver aqui”, diz o prefeito.

O primeiro dia da série de entrega de obras e serviços para a população será o lançamento do Centro de Referência de Tecnologia Ferroviária, marcado para esta quinta-feira, 15, às 15h30, no Centro de Convenções. O evento vai contar com a presença do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do governador Ronaldo Caiado, já que esse Centro de Excelência é fruto da parceria do município com os governos federal e estadual.

Depois de uma pequena pausa, na próxima terça-feira, 20, vem um grande presente para a cidade: cumprindo as orientações técnicas do laudo de uma empresa especializada, será assinada a autorização da obra na Praça 31 de julho (prédio inacabado da Câmara Municipal de Anápolis), onde será construído um novo Centro Administrativo. Na mesma data, será entregue uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Belisária Correa de Faria (Jardim das Américas 2ª etapa).

Na quarta-feira, 21, outras duas obras serão entregues. Às 9 horas, a entrega de uma obra aguardada há décadas pelos moradores de Miranápolis, conhecido por abrigar seminários, conventos e vários outros estabelecimentos religiosos. O local recebeu asfalto, meio-fio, drenagem e sinalização. Às 15 horas, terá a entrega da quadra poliesportiva na Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva (Vila Harmonia).

Outra obra relacionada à área da educação será inaugurada na quinta-feira, 22. Às 9 horas, um novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) será entregue para a população da Vila São Vicente – conhecida como Igrejinha. No período da tarde, às 15 horas, outra quadra poliesportiva. Essa, na Escola Municipal João Beze (Bairro Boa Vista).

Seguindo o cronograma, na sexta-feira, 23, são três motivos para comemorar. Um deles é o início da obra do Parque Linear – na altura da região da Boa Vista, às 9 horas. O local de 750 metros em linha reta vai contar com quadras poliesportivas e de areia, academias, ciclovias e playground. Às 15 horas, a entrega de outra quadra poliesportiva coberta. Essa, na Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga (Bairro Itamaraty 2ª etapa). No fim do dia, às 18h30, vai ocorrer o lançamento do sistema de ITBI Eletrônico.

Entre os dias 24 e 29 de julho vai haver comemoração para os amantes da corrida de rua. O atleta participante vai escolher um desses dias e poderá correr em um dos quatro trajetos (Parque JK, Onofre Quinan, Parque da Jaiara e Parque Boa Vista). Para isso, terão que fazer inscrição no site da Prefeitura. A corrida vai ser realizada em formato virtual, por meio de um aplicativo chamado Strava, que deve ser acionado no momento da largada para registro da quilometragem. A entrega de medalhas acontecerá no dia do aniversário da cidade, 31 de julho, pela manhã, no Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru).

No dia 27, às 19h30, no Teatro São Francisco, vai acontecer a entrega da Comenda Gomes de Souza Ramos – maior honraria ofertada pelo poder executivo para cidadãos que, direta ou indiretamente, tenham prestado serviços relevantes para a cidade.

Na quarta-feira, 28, está agendada a entrega de dois serviços de infraestrutura: às 9 horas, o asfalto do Jardim Promissão, e às 15 horas, do Bairro Polocentro. Nestes dois bairros, que eram de chão de terra, o asfalto era aguardado há muitas décadas.

Na quinta-feira, 29, vai ser inaugurado, às 9 horas, o Centro Dia do Idoso Vilma Rodrigues. O local vai oferecer atendimento e cuidado a idosos em situação de vulnerabilidade social, acima de 60 anos, enquanto seus cuidadores estão em horário de trabalho. Já às 15 horas, será realizada a entrega da reforma da Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva (Jardim Gonçalves).

No dia 30 de julho, às 9 horas, será feita a entrega para a população da obra do Centro de Formação Profissional (Cenfor), além da inauguração do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) – ambos localizados no Filostro Machado.

Para fechar com chave de ouro, o Arraiana – maior evento de solidariedade do Centro-Oeste – está de volta. Por conta da pandemia, será realizado de forma virtual: o Arraiana Live, com shows dos artistas Israel e Rodolffo, Maiara e Maraisa e Tierry, participação especial de Kleo Dibah e apresentação do Cuiabano Lima e Caio Afiune. A população pode ajudar doando valores para compra de alimentos não perecíveis.

Confira a programação completa em www.anapolis.go.gov.br/114anos