Publicado: 19.07.2021

Considerada a maior experiência para fãs de tecnologia do mundo, Goiás recebe, pelo terceiro ano consecutivo, uma edição da Campus Party. De 22 a 24 de julho, o evento será realizado no formato híbrido, com cinco palcos 100% online e o Palco Goiás, diretamente do Passeio das Águas Shopping, na região Norte de Goiânia.

A CP Digital receberá palestras com grandes nomes do empreendedorismo digital no Brasil, como Caito Maia (fundador da Chilli Beans), Abílio Diniz (CEO Península), Luis Justo (CEO Rock’n’Rio), Ricardo Cappra (Chief Data Scientist Cappra Lab), Maitê Lourenço (CEO do BlackRocks Startups) e Dado Schneider (criador da marca Claro).

Serão três dias de um evento imersivo, criativo, disruptivo e digital. Mais de 250 horas de conteúdo construídos a partir de comunidades (hackathons, call4 talks, startup 360º), curadoria (Campus Party, Include, Cybervolunteers) e parcerias (universidades, startups e institutos). As atividades serão realizadas entre 11h30 e 22 horas e a expectativa é de que mais de três milhões de campuseiros acompanhem o evento online só no Brasil.

“Cada ano que passa, Goiás se torna mais inovador, empreendedor e digitalizado, melhorando as condições para que as pessoas possam desenvolver e estruturar suas ideias criativas dentro de um ambiente tecnológico. A Campus Party exemplifica tudo isso, pois é um evento divertido que conecta as pessoas à inovação, à tecnologia e ao pensamento empreendedor”, afirma o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira.

O secretário-chefe da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, considera fundamental a realização da Campus Party em solo goiano, principalmente em um momento em que a tecnologia tem ganhado maior protagonismo nas políticas públicas. “A Campus Party é um grande movimento de transformação da sociedade, de inclusão digital. Em um mundo cada vez mais digitalizado, a tecnologia é capaz de transformar o mundo. Cabe à ela ajudar a transformar a vida do cidadão, facilitando o seu dia-a-dia”, pontua.

A parceria firmada com o Instituto Campus Party, ainda em 2019, ano da primeira edição em Goiás, permitiu que, em 2021, fossem inaugurados seis laboratórios Include e outros 14 estão previstos para serem entregues até o final do ano. Os laboratórios são equipados com o que há de mais moderno em tecnologia e inteligência artificial, e vão atender estudantes da rede estadual de ensino. “Nossa meta é encerrarmos o ano como o Estado com maior número de laboratórios Include do país”, afirma Rocha Lima.

Palco Goiás

Em virtude da pandemia, o Palco Goiás não terá cadeiras para o público – apenas espaço para os entrevistados. No entanto, bem como todo o evento, terá transmissão 100% online. “Estamos fazendo tudo com total segurança sanitária. Inclusive, quem estiver dentro do shopping poderá acompanhar o evento por telões instalados na praça de alimentação, mas sem aglomeração”, revela o gerente de Fomento às Incubadoras Tecnológicas e Startups da Sedi, Carlos Magno.

Até o momento são 28 atividades (workshops, palestras e painéis) programadas no Palco Goiás, promovidas por 13 parceiros e três secretarias de Estado. Os especialistas vão discutir temas diversos, como economia circular, biotecnologia, inteligência artificial, resíduos sólidos, empreendedorismo, energia hidrelétrica, ecossistema de inovação e vendas no delivery, dentre outros assuntos.

Mestres de cerimônia

Também haverá um estúdio em que os MCs (mestres de cerimônia) vão conduzir e comentar sobre o evento nos intervalos entre as palestras, painéis e workshops. “A ideia é tornar o evento ainda mais interativo”, explica a superintendente de Inovação Tecnológica, Lidiane Abreu.

Hackathon

Ótima ferramenta para integrar os campuseiros, a terceira edição da Campus Party também terá um hackathon. De 14 a 22 de julho, pessoas de negócio, tecnologia e design têm o desafio de oferecer uma solução tecnológica para melhoria do ecoturismo goiano. A ideia é criar uma solução que possa ajudar os turistas a conhecerem melhor o Estado, com suporte para hospedagem, alimentação e visualização dos locais de ecoturismo.

A equipe vencedora ganhará um programa de pré-aceleração na renomada aceleradora carioca Sai do Papel, além do apoio da Goiás Turismo, autarquia do Governo do Estado, no desenvolvimento do projeto. “É sempre bom lembrar que o foco da solução é o cidadão, é ajudar os turistas que queiram visitar Goiás e conhecer nossos pontos de ecoturismo”, emenda Carlos Magno.

Comunidade global

Com mais de 80 edições em todo o mundo, a Campus Party é a maior experiência internacional baseada em inovação, pensamento disruptivo e criatividade. É o catalisador que reúne empresas visionárias, pessoas excepcionais, comunidades unidas, instituições públicas, privadas e de ensino, para formar uma única comunidade global. Um hub mundial que serve como referência para as novas gerações sobre questões sociais atuais e do futuro e o uso consciente da tecnologia para mudar o mundo.

A edição 2021 da Campus Party Digital também será latino-americana, envolvendo, além do Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai entre dos dias 22 e 24 de julho. Cinco países em transmissão simultânea, mas cada um com seu conteúdo.

Mais informações: (62) 3201-5180

Fonte: Sedi – Governo de Goiás