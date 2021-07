Bolsistas têm até 31 de julho para renovar benefício concedido pelo Governo de Goiás. Pedido deve ser realizado no site da OVG e é necessário para que ProBem seja mantido no próximo semestre letivo. As bolsas de estudos da OVG atendem 6 mil universitários em situação de vulnerabilidade social em todo o Estado

Publicado: 19.07.2021

As bolsas de estudos da OVG atendem cerca de 6 mil universitários em situação de vulnerabilidade social em todo o Estado. Com o novo processo seletivo, esse número chegará a 10 mil (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), dá início ao período de renovação das bolsas de estudo do Programa Universitário do Bem (ProBem). O prazo para que os estudantes já contemplados pela iniciativa renovem o benefício vai até o dia 31 de julho. A renovação é um dos requisitos obrigatórios para a permanência do bolsista no quadro de favorecidos para o segundo semestre letivo de 2021 e deve ser realizada de forma eletrônica, por meio da Central de Informações do Bolsista .

Para renovar o benefício, os universitários precisam acessar o site ovg.org.br, clicar no banner do ProBem e seguir o passo a passo: atualizar os dados pessoais e do grupo familiar; enviar os documentos solicitados; responder à pesquisa e selecionar sua preferência de análise socioeconômica para o próximo semestre (2021/2), se pelo indicador multidimensional, com os dados do CadÚnico, ou via análise tradicional de renda realizada pela equipe do Programa. Após essa etapa, basta que o estudante assine e emita eletronicamente o Termo de Adesão.

De acordo com a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, mais que uma bolsa de estudos, o ProBem oferece a oportunidade de mudança de vida. “Todos sabemos que muitas famílias não têm condições de manter o filho em uma universidade por quatro ou cinco anos. Também sabemos que a realidade socioeconômica dessas famílias pode ser transformada por meio do estudo. Por isso, hoje, todos os bolsistas têm as mesmas chances no programa, por meio do Banco de Oportunidades”, frisa Gracinha Caiado.

Atualmente, as bolsas de estudos da OVG atendem cerca de 6 mil universitários em situação de vulnerabilidade social em todo o Estado. Com o novo processo seletivo, esse número chegará a 10 mil. Para manter o benefício, eles são estimulados a se envolverem em ações sociais em prol da sociedade. No último semestre, em decorrência da pandemia da Covid-19, os estudantes puderam contabilizar pontos por meio da participação em lives promovidas ou apoiadas pela OVG, pela doação voluntária de sangue ou plaquetas e por meio de cursos on-line de capacitação.

Ao longo deste período, o Banco de Oportunidade disponibilizou nove lives, além de cinco cursos on-line gratuitos oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Já os bancos de sangue receberam 6.680 doações de hemocomponentes, que ajudam a salvar inúmeras vidas em todo o Estado.

A diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, destaca que a missão do ProBem é oferecer oportunidades aos estudantes que não têm condições de pagar pelo curso superior. “Esse é um Programa que, agora, consegue transformar efetivamente a vida dos estudantes vulneráveis de Goiás. Essa etapa de renovação é importantíssima, pois é ela que garante a continuidade do benefício para o semestre seguinte e, sucessivamente, até o fim do curso. Por isso, eu peço a cada um dos nossos bolsistas: não deixem para a última hora!”, enfatiza Adryanna.

As dúvidas sobre a renovação, Banco de Oportunidades e outras questões relativas ao ProBem podem ser esclarecidas telefone (62) 3201-9351 ou pelo WhatsApp (62) 99641-6090.

Serviço:

Assunto: Programa Universitário do Bem inicia prazo para renovação

Quando: até 31 de julho de 2021

Onde: Site da OVG

Fonte: Organização das Voluntárias de Goiás – Governo de Goiás