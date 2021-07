Primeira dose será aplicada em dez pontos. Segunda também está disponível

Publicado: 22.07.2021

Anápolis dá mais um importante passo no combate à pandemia da Covid-19. Nessa quinta-feira, 22, abre o cadastro para pessoas com 18 anos ou mais se vacinarem. Mais uma vez, a cidade sai à frente de outros municípios, sendo a primeira a cadastrar essa faixa etária no Estado de Goiás. Para se cadastrar basta acessar o site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar com documentos em mãos. Com a chegada de novas doses previstas para amanhã, o público a ser vacinado passa para 35 anos – previamente cadastrados – e muda de forma decrescente conforme a chegada de novas remessas

Além de pessoas já cadastradas com 35 anos ou mais podem se vacinar àquelas que compõem os grupos prioritários: pessoas com comorbidades e deficiência, trabalhadores da educação e da saúde, e idosos. A imunização de gestantes e puérperas está suspensa no momento aguardando a chegada do imunizante da Pfizer, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Para primeira dose todos os pontos de vacinação vão funcionar nesta quinta e sexta, 22 e 23, das 8h às 16h. São eles: Banco de Leite, UniEvangélica, antigo Cerest e unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, Arco-Íris e Bairro de Lourdes para pedestres; e Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidade de saúde JK e Anexo Itamaraty em sistema drive-thru.

A aplicação da segunda dose da AstraZeneca ocorre em todos os postos acima mencionados. Já da CoronaVac acontece apenas na UniEvangélica.

Confira o dia a dia da vacinação em Anápolis: novo.anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis/