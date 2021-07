Novo sistema permite emissão de guia diretamente no cartório ou pelo Zap do Rápido

Publicado: 26.07.2021

Lançado nesta sexta-feira, 23, em solenidade no Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis, o novo sistema para emissão do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é em tempo real, dando mais agilidade nas transações comerciais por desburocratizar o procedimento. Com a mudança, o contribuinte passa a emitir a guia diretamente via cartórios ou mesmo pelo Zap da Prefeitura, no canal de atendimento do Rápido.

No sistema anterior, era preciso fazer agendamento via Zap do Rápido para, então, conseguir acesso às guias de avaliação do imóvel. “Isso poderia durar alguns dias ou tinha que aguardar na fila do Rápido”, explica o secretário de Economia, Valdivino de Oliveira. Agora, isso é realizado de forma imediata. Ele ressalta que o documento é emitido com base no valor da planta de imóveis da Prefeitura.

Segundo o prefeito Roberto Naves, todos ganham com o ITBI eletrônico, sobretudo o cidadão. “Se o ciclo gira de forma mais rápida, facilita para o empreendedor, para o cartório, para o comprador e também para o poder público”, afirma.