Para evitar aglomeração, atendimento pode ser feito preferencialmente pelo Zap da Prefeitura, de 8h às 18h

Publicado: 26.07.2021

Pela primeira vez em Anápolis, a renegociação de dívidas com o município pode isentar o contribuinte de 100% de juros e multas decorrentes de débitos vencidos até 31 de dezembro de 2020, desde que o pagamento seja à vista. O Refis 2021, aprovado pelo legislativo em sessão extraordinária do dia 9 de julho também permite o parcelamento em até 60 vezes, com escalonamento de desconto de juros e multa que varia de 70% a 95%.

Para evitar aglomeração e proporcionar mais comodidade ao contribuinte, neste ano a negociação pode ser feita preferencialmente pelo Zap da Prefeitura, em canal exclusivo criado para o Refis 2021. Outra opção é comparecer às unidades do Rápido. O prazo vai até 30 de setembro. Entre os tributos que se encaixam, estão IPTU, ISS e multas de órgãos municipais como Postura, Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente e Procon.

A Secretaria Municipal de Economia informa que, para pessoa física ou microempreendedor individual (MEI), o pagamento parcelado deve ter parcela mínima de R$ 110 (para pessoa jurídica, a parcela mínima é de R$ 330).

Atendimento pelo Zap da Prefeitura: https://novo.anapolis.go.gov.br/zapdaprefeitura/Refis

Entenda a forma de parcelamento e redução de juros do Refis 2021:

• 100% para o pagamento à vista;

• 95% para o pagamento entre 2 (duas) e 6 (seis) parcelas;

• 90% para o pagamento entre 7 (sete) e 20 (vinte) parcelas;

• 80% para o pagamento entre 21 (vinte e uma) a 40 (quarenta) parcelas;

• 70% para o pagamento entre 41 (quarenta e uma) e 60 (sessenta) parcelas.

Facebook Twitter Google+