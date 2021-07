As menores temperaturas serão registradas no Leste do Estado, com mínima prevista de 10 ºC. Goiânia terá temperatura mínima de 15ºC e máxima 30ºC

Publicado: 27.07.2021

Nesta quarta-feira (28) o avanço de uma massa de ar frio de origem polar vinda do Sul do Brasil começa a aproximar-se de Goiás pelas regiões Sudoeste e Sul, com isso no período da tarde, o ar frio já começa a exercer sua influência nestas regiões e as temperaturas máximas já não ficarão tão elevadas. Os destaques serão grande variação de amplitude térmica, em algumas regiões.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar, que estará abaixo de 20% nas regiões Central, Norte e Oeste do Estado.

Algumas cidades das regiões Norte e Oeste do Estado ainda terão máxima de 34 ºC. Porangatu, no Norte do Estado, registrará uma das maiores temperaturas do dia, com mínima de 17ºC e máxima de 33º. As menores temperaturas serão registradas no Leste do Estado, com mínima prevista de 10 ºC. Jataí e Caçu, ambas localizadas no Sudoeste goiano, terão um dia de temperaturas amenas e registrarão umas das menores temperaturas previstas para esta quarta-feira, com mínima de 12ºC e máxima de 27ºC.

Goiânia terá mínima de 15ºC e máxima 30ºC.

Foto: Arquivo/Secom-GO

Fonte: Semad Governo de Goiás