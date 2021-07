Para cumprir protocolos de segurança, ocupação de stands será em 50% com revezamento entre os participantes

Publicado: 28.07.2021

A união entre economia criativa e arte está de volta com a Feira da Brasil, prevista para funcionar regularmente aos sábados, com início neste fim de semana, dia do aniversário de 114 anos de Anápolis, das 14 às 20 horas. Esta é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.

Para cumprir os protocolos de saúde, protegendo os participantes e o público, a dinâmica da feira mudou: haverá a ocupação de 50% dos 80 espaços que estavam antes da pandemia, com distanciamento entre os stands e álcool para higienização.

Entre os artesãos e manufatureiros cadastrados será feito revezamento (sábado sim, sábado não). “O revezamento é a rotatividade das variedades expostas ao público, como também oportunidade para mais empreendedores exporem na Feira”, explica a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

A Feira da Brasil teve suas primeiras edições em 2020, antes do início da pandemia. Uma oportunidade para que o público encontre peças de crochê, tecidos, peças funcionais, decorativos, vestuário e demais tipos de manufaturas. “Levamos a mensagem de que a criatividade é uma das maiores forças que temos para superar as dificuldades impostas pela pandemia”, destaca a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Serviço

Evento: Feira da Brasil

Data: A partir de 31/07, todos os sábados

Horário: 14 às 20 horas

Obrigatório o uso da máscara