Resultado coloca Estado em primeiro lugar no Centro-Oeste e em sexto no país. No mês de junho, foram criadas 15.141 novas vagas, crescimento de 322,93% na comparação com igual período de 2020. “O emprego resgata as pessoas, dá dignidade e cidadania”, diz governador

Publicado: 29.07.2021

De janeiro a junho de 2021, o Estado registrou saldos positivos. E os números do semestre superam todo o ano de 2020, quando foram criadas 23.160 vagas com Carteira de Trabalho assinadas (Foto: Divulgação)

O Estado de Goiás encerrou o primeiro semestre de 2021 com saldo de 77.785 empregos com Carteira de Trabalho assinadas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29), pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão ligado ao Ministério da Economia.

Esse saldo é o resultado de 345.939 admissões no período, frente a 268.154 desligamentos, o que coloca Goiás na primeira colocação na região Centro-Oeste e na sexta posição nacional, atrás de São Paulo, que teve saldo de 491.021 empregos, Minas Gerais (185.578), Santa Catarina (126.111), Paraná (118.316) e Rio Grande do Sul (93.139).

De janeiro a junho de 2021, o Estado registrou saldos positivos. E os números do semestre superam todo o ano de 2020, quando foram criadas 23.160 vagas com Carteira de Trabalho assinadas. “O emprego resgata as pessoas, dá dignidade e cidadania. Nós estamos trilhando o caminho certo”, afirma o governador Ronaldo Caiado.

Titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), José Vitti comemorou os números e disse que esses saldos são o resultado de muito trabalho do Governo de Goiás em sintonia com o setor produtivo e com os trabalhadores.

“Os dados nos motivam a trabalhar ainda mais e também mostram que realmente estamos no caminho certo nas decisões que são tomadas para fortalecer a chegada de novos investimentos, além de apoiar as atividades que já estão em exercício no território goiano”, disse o secretário.

Vitti ressaltou que o Governo tomou a decisão certa apoiando os pequenos empresários, especialmente aquele que bate à porta atrás de crédito com juros menores e condições mais justas para pagamento. “O nosso objetivo é ajudar quem empreende a manter as portas do seu negócio abertas, gerando empregos e renda”, ressaltou o secretário.

Evolução do emprego em junho

Ainda conforme o Caged, Goiás registrou saldo de 15.141 novos empregos formais apenas no mês de junho, o que assegura a primeira colocação entre os estados da região Centro-Oeste e a sexta posição nacional, atrás de São Paulo (105.547), Minas Gerais (32.818), Rio de Janeiro (16.002), Paraná (15.858) e Santa Catarina (13.587). Esse resultado é fruto de 59.649 admissões contra 44.508 desligamentos.

Em termos percentuais, houve um crescimento de 322,93% na comparação de junho de 2021 com o mesmo mês de 2020. Foram 15.141 frente a 3.583 do ano passado.

Cresce saldo no Brasil

O Caged também apontou os dados da geração de empregos no Brasil no mês de junho, com saldo positivo de 309.114, resultado de 1.601.001 admissões contra 1.291.887 desligamentos. Já no primeiro semestre, no país, o saldo é de 1.536.717 novas vagas com carteira assinada, fruto de 9.588.085 admissões ante 8.051.368 desligamentos.

As cinco regiões brasileiras apresentaram números positivos. No Sudeste, o mês de junho, terminou com um saldo de 160.377 postos de trabalho. O Nordeste registrou 48.994 vagas, seguido pelas regiões Sul (42.270), Centro-Oeste (35.378 postos) e Norte (22.064 postos).

Fonte: Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) – Governo de Goiás