Publicado: 29.07.2021

Governador Ronaldo Caiado participa do lançamento de guia para retomada econômica, da Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), e destaca potencial do Estado: “A abertura de mercado para Goiás supera todas as expectativas” (Foto: Wesley Costa)

O governador Ronaldo Caiado participou, nesta quinta-feira (29), do lançamento do guia “Planejamento Estratégico: Caminho para a Retomada da Economia”, elaborado pela Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg). A iniciativa visa a orientar a recuperação econômica das empresas e, dessa forma, superar as perdas sofridas devido à pandemia de Covid-19. “A abertura de mercado supera todas as expectativas. O Estado da vez é Goiás”, afirmou.

Caiado destacou as iniciativas do governo estadual para alavancar a economia goiana, principalmente na melhoria da infraestrutura. “Estamos investindo no que existe de mais promissor, como a logística, que avança enormemente. Também estamos recuperando a parte fiscal do Estado”, declarou.

O governador citou a importância de o empreendedor goiano ter suporte para tomar as decisões corretas para alavancar o próprio negócio. “Essa junção de forças da Facieg e do Governo de Goiás fará com que seja possível e mais breve a retomada dos empregos e da qualidade de vida das pessoas”, disse.

Os mecanismos de ação elencados no documento são divididos em quatro eixos: planejamento estratégico, plano de marketing, plano de gestão de pessoas e plano financeiro. Ao longo do guia são apresentadas opções de crédito disponíveis em Goiás e orientações sobre a legislação vigente.

Durante discurso, o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, salientou o poder de concentração de demandas de empreendedores por parte das Federações. “A Facieg facilita o diálogo, aglutinando as necessidades de todos aqueles que estão espalhados por Goiás. Defender essa pauta é fundamental para que a gente consiga avançar”, pontuou.

“A proposta inovadora do governador Ronaldo Caiado em criar uma secretaria voltada especificamente para a retomada econômica e social de Goiás demonstra a enorme preocupação dele em direcionar esforços visando emprego e renda aos mais afetados pela pandemia de Covid-19”, afirmou o secretário da Retomada, César Moura. “Em quase um ano, já fizemos centenas de conexões com entidades dentro e fora do governo estadual para promover políticas públicas que diminuam as desigualdades em todas as regiões do Estado”, completou.

Guia para empresários

O documento reúne dados e informações sobre o cenário atual que subsidiam a criação de estratégias para a retomada econômica. “Esse guia não é só para a retomada, mas para quem vai começar uma empresa”, garantiu o presidente da Facieg, Sebastião Vieira Sobrinho. Na fala do vice-presidente da Federação, Márcio Luís da Silva, o guia foi estruturado para “atender todos os perfis de comércio, como de pequeno, médio e grande porte”.

Presidente do Conselho Deliberativo da Facieg e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Ubiratan da Silva Lopes elogiou a colaboração entre entidade e Estado. “A Facieg não faz isso sozinha. Precisamos de parceiros, e estamos juntos nessa parceria”, disse Ubiratan. George Pinheiro, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), declarou que a meta é promover, o quanto antes, a retomada “das atividades econômicas para que possamos levar nosso país avante”.

Já o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), deputado federal José Mário Schreiner, lembrou que as instituições são interdependentes. “Tenho certeza que vamos colher bons frutos, como empregos e uma economia crescente em Goiás”, afirmou.

O guia foi coordenado por uma comissão formada por representantes de Associações Comerciais do Estado de Goiás e desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da Resute Assessoria e Tecnologia. No decorrer da solenidade, o governador Ronaldo Caiado foi homenageado com a Comenda de Mérito Classista Empresarial.

Presença

