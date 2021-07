Publicado: 31.07.2021

Anápolis é casa comum de toda família Anapolina, na qual também acolhemos com alegria e fraternidade os amigos e familiares de outras paragens. E com este sentimento de pertencer a esta formidável parentela, nós, membros do Partido Republicanos de Anápolis, Canaã Goiana, desejamos prestar nossas homenagens à nossa amada cidade e à sua valorosa gente.

Somos um grupo conservador, fundamentado nos valores cristãos, que acredita em uma sociedade mais justa, inclusiva, acolhedora e próspera. E nossa forma de comemorarmos os 114 anos de nossa querida cidade é relembrando aqueles que, em linhas traçadas na história, registraram o espírito anapolino e o amor a Anápolis:

“Anápolis, candeeiro de Goiás, de gente trabalhadora e tenaz.

Terra de encantos mil, altaneira e singela / Berço do amor, sorriso e luz fulgurante

Qual afoito condor que o infinito anela / Para a glória imortal tu te guindas pujante” (Pe. Anibal

Ruppi)

“Florão goiano, Anápolis catita / Que te ergues no planalto brasileiro

És cidade moderna e mui bonita / E teu povo é amigo e hospitaleiro” (B. Rocha)

“Tua população laboriosa e honrada / Que tudo faz por ti, no seu labor diário

Agora te saúde, alegre e emocionada / Por ver-te festejar risonho aniversário” (Jarbas Jaime Filho)

“Terra de Souza Ramos, bem fadada / cujo progresso assombra o forasteiro

Anápolis é um canto de alvorada / ecoando, forte, no Brasil inteiro” (Leo Lynce)

Que Deus abençoe a todos nós!

Viva, ANÁPOLIS!

Executiva do Republicanos Anápolis

31 de julho de 2021