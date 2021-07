A medida visa aperfeiçoar aspectos como limpeza e organização dos prédios públicos

Publicado: 31.07.2021

Motocicletas e veículos automotores (leves e pesados classificados como recuperáveis e sucatas) farão parte do primeiro leilão da Secretaria Municipal de Economia de bens inservíveis deste ano. O objetivo do certame é dar destino aos itens em desuso nos órgãos do município, já que a doação dos mesmos não é permitida.

O leilão será realizado no dia 5 de agosto, com início do recebimento dos lances às 15h. O gerente do Patrimônio e Almoxarifado da Secretaria de Economia, Wellington Pereira da Silva, ressaltou que a finalidade do leilão não é apenas financeira. “Nós fazemos parte do programa 5S, que tem o objetivo de aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização”, ressaltou o gerente.

Além de automóveis, também estarão dispostos bens móveis em desuso, antieconômicos e obsoletos, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura de Anápolis. O leilão será eletrônico – por meio do site www.leiloesbrasil.com.br – em razão do Decreto Estadual nº 9.691/2020, que declara estado de calamidade pública, no âmbito do território estadual, em razão dos impactos decorrentes da pandemia.

Poderão participar pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas, portando documento de identidade, CPF, comprovante de residência, telefone e e-mail. Nesse quesito também podem participar procuradores, desde que apresentem firma reconhecida, comprovando serem seus representantes legais ou jurídicos (com CNPJ).

Do leilão de veículos considerados sucatas, poderão participar somente as pessoas jurídicas cujo objetivo social seja a desmontagem, a reciclagem e o comércio de peças e acessórios usados de veículos automotores. Estes devem ter o termo de credenciamento junto ao Detran do seu Estado, autorizando a autuar no ramo e, quando for o caso, cópia do cartão de inscrição no CNPJ, dos atos constitutivos e alterações; inscrição estadual; cópias do comprovante de endereço dos documentos pessoais de seu representante.

Os interessados deverão examinar os lotes dos anexos I, II e III nesta semana, até 30 de julho, ou na semana seguinte, nos dias 2, 3 e 4 de agosto, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. Já no dia 5 de agosto, até as 12h, nos endereços dispostos no edital que pode ser obtido gratuitamente através do site www.anapolis.go.gov.br.

Informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Economia/Gerência de Patrimônio e Almoxarifado, pelos telefones: (62) 3902-2035; 3902-1002 e (62) 9 9219-1630.