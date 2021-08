Publicado: 02.08.2021

Às 9h, governador inaugura Estação de Tratamento de Água Compacta e entrega melhorias operacionais da Saneago, com investimento de R$ 14,2 milhões, em Anápolis. Às 14h30, empossa novo reitor da UEG, Antonio Cruvinel Borges Neto, em cerimônia no Palácio das Esmeraldas. No mesmo local, às 17h10, acompanha entrega de equipamentos doados pela Receita Federal à Vice-Governadoria

O governador Ronaldo Caiado inaugura, nesta terça-feira (03/08), às 9h, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta, em Anápolis. O investimento para garantir a qualidade e a regularidade do serviço de abastecimento no município, inclusive no período de estiagem, soma cerca de R$ 14,2 milhões.

Durante o evento, também serão entregues melhorias operacionais como a interligação de poços artesianos, ampliações de adutoras e do Centro de Reservação Jardim América, além da duplicação de 3,6 quilômetros de adutora de integração, que vai aumentar a capacidade de vazão de reforço do Sistema Piancó para o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Em Goiânia, às 14h30, empossa o novo reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Antonio Cruvinel Borges Neto. A solenidade será realizada no Palácio das Esmeraldas e transmitida, ao vivo, pela UEG TV por meio do link: https://youtu.be/wFpJsMyzQw0.

Às 17h10, acompanha a entrega de equipamentos doados pela Delegacia da Receita Federal em Goiás (DRF/GO) à Vice-Governadoria do Estado de Goiás. A cerimônia também será realizada no Palácio das Esmeraldas e terá a presença do vice-governador, Lincoln Tejota.

As doações visam auxiliar e aprimorar a estrutura de trabalho, além de atender a requisitos necessários à execução de projetos prioritários do Programa Goiás de Resultados. A Receita Federal apreende, em sua maioria, materiais eletrônicos. Entre os itens solicitados, estão celulares, HDs e máquinas fotográficas.

Serviço:

Assunto: Governador Ronaldo Caiado cumpre agenda em Anápolis e Goiânia

Quando: Terça-feira (03/08)

Programação

9h: Inauguração da Estação de Tratamento de Água Compacta e entrega das melhorias operacionais, em Anápolis

Onde: Regional da Saneago, ETA Compacta – Rua Venezuela, 155, Jardim das Américas 1° Etapa, Anápolis (GO)

14h30: Posse do reitor da UEG, professor Antonio Cruvinel Borges Neto

Onde: Palácio das Esmeraldas, Salão Dona Gercina Borges, Goiânia (GO)

17h10: Entrega de equipamentos doados pela Receita Federal à Vice-Governadoria do Estado de Goiás

Onde: Palácio das Esmeraldas, Salão Dona Gercina Borges, Goiânia (GO)

Facebook Twitter Google+