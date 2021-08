Visitaram a Ala 2 militares do Comando de Preparo, da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate e do Grupo de Trabalho Fox

Publicado: 02.08.2021

Fonte: BAAN

Edição: Agência Força Aérea – Revisão: Capitão Oliveira Lima

Com a chegada do novo caça F-39 Gripen se aproximando, autoridades do Comando de Preparo (COMPREP), da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC) e membros do Grupo de Trabalho Fox se reuniram, no dia 22 de julho, com futuros pilotos da aeronave e com Oficiais da Guarnição de Aeronáutica de Anápolis (GUARNAE-AN) responsáveis pela preparação e suporte à operação do avião.

A comitiva, liderada pelo Comandante de Preparo, Tenente-Brigadeiro do Ar Sergio Roberto de Almeida, foi recebida pelo Comandante da Ala 2, Coronel Aviador Gustavo Pestana Garcez. Também estiveram presentes o Chefe da Subchefia de Planejamento, Orçamento e Gestão Institucionais do COMPREP, Brigadeiro do Ar André da Silva Ferreira, e o Chefe Interino da Subchefia de Avaliação e Doutrina, Coronel Aviador Alessandro Cramer.

O Tenente-Brigadeiro Almeida destacou a importância do preparo da Força para o recebimento da aeronave. “Os pilotos foram previamente selecionados e preparados para este momento. Será um marco importante não apenas para a Força Aérea Brasileira, mas para o nosso País. Parabenizo a todos que trabalharam e ainda trabalham na capacitação de nossos profissionais e na implementação da infraestrutura necessária para o recebimento do F-39 Gripen”, disse.

Os militares conheceram os aspectos relacionados ao curso realizado, na Suécia, pelos cinco pilotos do Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) – Esquadrão Jaguar para operar a aeronave F-39 Gripen e, ainda, inspecionaram a preparação que está sendo realizada, com o objetivo de aperfeiçoar as ações e orientar os trabalhos. “Receber o Comandante de Preparo e comitiva é uma excelente oportunidade para mostrar toda a preparação da Ala 2 a fim de implantar projetos importantes para a Força Aérea Brasileira (FAB), bem como colher as orientações do COMPREP para melhoria contínua dos processos”, comentou o Coronel Pestana.

Fotos: Capitão Jung/Ala 2