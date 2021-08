O retorno é realizado com a ocupação de até 50% da capacidade da escola, conforme as deliberações do Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus. Respostas para dúvidas sobre o retorno podem ser acessadas no site educacao.go.gov.br

Publicado:02.08.2021

Foto: Seduc

A rede estadual de ensino de Goiás retomou as aulas presenciais nesta segunda-feira (2), em regime híbrido. O retorno está sendo realizado com a ocupação de até 50% da capacidade da escola, conforme as deliberações do Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus.

Em sistema de revezamento de alunos, haverá aulas presenciais e não presenciais, de forma complementar, para alcançar todos os estudantes. A prioridade de retorno presencial é para os estudantes sem acesso à internet, com dificuldades de aprendizagem e em vulnerabilidade social.

Para regulamentar a volta às aulas presenciais na rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou o Guia de Implementação do Protocolo de Biossegurança e Medidas Pedagógicas para Retorno às Atividades Presenciais que dá orientações de higiene e segurança, organização física das escolas e atuação pedagógica no regime híbrido de ensino. Foi lançado também o Guia de Possibilidades Pedagógicas, focado na educação híbrida.

No site da Secretaria da Educação, há um espaço dedicado a responder às principais dúvidas para o retorno presencial das aulas. Respostas para perguntas como “As escolas estão preparadas para o retorno às aulas presenciais?“; “Como será o esquema de entrada, saída, circulação nos corredores e uso dos banheiros nas escolas durante a pandemia?“; “Os pais que não se sentirem seguros poderão manter seus filhos em casa com acompanhamento remoto?“; “As aulas presenciais e as aulas remotas serão as mesmas? Ou o conteúdo será diferente?” estão disponíveis no espaço virtual.