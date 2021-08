Programação natalina da Organização das Voluntárias de Goiás e Governo de Goiás, que é realizada tradicionalmente na Praça Cívica, muda de lugar na edição deste ano, devido às obras do BRT. Anúncio foi feito pelas redes sociais da presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, a primeira-dama Gracinha Caiado

Publicado: 05.08.2021

A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para anunciar o local de realização da edição de 2021 do Natal do Bem. No final deste ano, os goianos vão poder conferir toda a magia natalina diretamente do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

A programação de Natal, que ocorre tradicionalmente na Praça Cívica, terá o local de realização alterado devido às obras do BRT, na região central de Goiânia. “Por isso, decidimos mudar um pouco o cenário, mantendo, é claro, toda a magia e os encantos dessa época do ano! Com o apoio de todo o Governo de Goiás, da OVG, e neste ano, em especial, da Goiás Turismo, vamos preparar um natal maravilhoso para as famílias goianienses e goianas!”, anunciou Gracinha nas redes sociais.

A mudança de local foi discutida durante reunião na manhã desta quinta entre a primeira-dama, a equipe da OVG e o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral. Em vídeo gravado após a reunião, no próprio Centro Cultural, o titular comemorou a decisão. “A gente recebe com muito alegria essa notícia. Devolver esse espaço para a população com segurança e acessibilidade foi uma determinação do governador Ronaldo Caiado. Vamos fazer uma festa linda”, afirmou. “Vai ser o Natal mais lindo que vocês já viram”, completou a primeira-dama Gracinha Caiado.

Natal do Bem

O Natal do Bem promove momentos de solidariedade na data mais especial do ano. Sinônimo de diversão para as famílias goianas, neste período de celebração, o evento organizado pela OVG conta com uma programação especial, cheia de luzes e cores.

A festa acontece em duas etapas. A primeira delas é a transformação da Praça Cívica em um grande cenário natalino. Neste ano, no entanto, chega a vez da arquitetura do mestre Niemeyer receber o brilho do Natal e encantar goianos e goianas de todas as idades. O espaço vai continuar aberto ao público com atividades gratuitas para receber os visitantes.

Além da decoração natalina e programação especial, a OVG também realiza, ao longo do mês de dezembro, a distribuição de brinquedos para crianças nos 246 municípios goianos. São distribuídos milhares de carrinhos, bonecas, bolas de futebol e vôlei, que ajudam a garantir o direito de brincar e um Natal com mais dignidade e alegria para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Fonte: Gabinete de Políticas Sociais- Governo de Goiás