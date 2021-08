Soja e carnes lideraram vendas externas do setor. Acumulado de janeiro a julho registrou crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor comercializado para outros países nos primeiros sete meses do ano chegou a quase US$ 4,6 bilhões

Publicado: 06.08.2021

O agronegócio goiano somou mais de US$ 638 milhões em vendas externas em julho, respondendo por 85,1% de todas as exportações do Estado no mês. O valor comercializado para outros países nos primeiros sete meses do ano chegou a quase US$ 4,6 bilhões, um aumento de 12,2% em relação ao mesmo período de 2020. Os dados são do Comex Stat do Ministério da Economia, com análise da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Em julho, os destaques da pauta externa do agro foram: complexo soja (57% do total do setor), carnes (32%), complexo sucroalcooleiro (5,4%) e couros (2,2%). No caso da soja, as exportações alcançaram 788,3 mil toneladas em grãos, farelo e óleo, volume que rendeu mais de US$ 363,9 milhões. O volume de carnes contabilizou 50,8 mil toneladas, com valor de US$ 204,1 milhões. Já o complexo sucroalcooleiro totalizou quase 103 mil toneladas e US$ 34,7 milhões. Couros, produtos de couro e peleteria atingiram 4,3 mil toneladas e US$ 13,8 milhões.

Os principais destinos das exportações do agronegócio goiano em julho foram China, Tailândia, Espanha, Indonésia e Estados Unidos. Mas a relação total de compradores incluiu ao todo 118 países. “Os valores comprovam a qualidade e a competência do agronegócio de Goiás”, comemora o titular da Seapa, Tiago Mendonça. “Estamos não apenas vendendo mais, como mostra o acumulado do ano na comparação com o mesmo período do ano passado, mas diversificando a pauta de produtos exportados e atingindo novos mercados.”

Embora o valor total das operações externas do agro de Goiás tenha caído 7,8% no comparativo de julho de 2021 com julho de 2020, o acumulado de sete meses (janeiro a julho) mostra alta de 12,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda no intervalo acumulado, complexo soja (15,4%), carnes (12,9%) e complexo sucroalcooleiro (2,9%) registraram importantes avanços nas vendas externas, assim como couros (42%), hortículas, leguminosas raízes e tubérculos (70,3%), produtos florestais (36,7%) e cacau (28,1%) e demais produtos de origem vegetal (35,1%). Já as rações para animais domésticos saltaram 9.975,3%.

VALORES

Confira as vendas externas em cada segmento do agronegócio goiano em julho/2021

Complexo soja – US$363.913.356,00

Carnes – US$204.152.457,00

Complexo sucroalcooleiro – US$34.720.130,00

Couros, produtos de couro e peleteria – US$13.840.210,00

Demais produtos de origem animal – US$7.916.359,00

Cereais, farinhas e preparações – US$3.423.775,00

Demais produtos de origem vegetal – US$3.412.883,00

Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos – US$2.414.000,00

Café – US$1.889.327,00

Produtos oleaginosos (exclui soja) – US$900.161,00

Rações para animais – US$564.267,00

Fibras e produtos têxteis – US$507.339,00

Frutas (inclui nozes e castanhas) – US$361.147,00

Produtos florestais – US$212.467,00

Bebidas – US$212.080,00

Produtos alimentícios diversos – US$129.316,00

Lácteos – US$82.940,00

Pescados – US$37.385,00

Cacau e seus produtos – US$2.369,00

Chá, mate e especiarias – US$599,00

Sucos – US$523,00

Total – US$ 638.693.090,00

DESTINOS

Confira os vinte maiores compradores do agronegócio goiano em julho/2021

1º China – US$301.944.315,00

2º Tailândia – US$42.421.740,00

3º Espanha – US$25.247.634,00

4º Indonésia – US$22.569.054,00

5º Estados Unidos – US$21.820.195,00

6º Itália – US$20.232.178,00

7º Países Baixos (Holanda) – US$20.044.266,00

8º Japão – US$17.769.458,00

9º Egito – US$12.528.379,00

10º Arábia Saudita – US$11.986.472,00

11º Hong Kong – US$11.726.818,00

12º Vietnã – US$10.319.657,00

13º Índia – US$10.290.093,00

14º Eslovênia – US$9.153.873,00

15º Venezuela – US$7.042.626,00

16º Alemanha – US$6.926.011,00

17º Emirados Árabes Unidos – US$5.938.734,00

18º Marrocos – US$5.538.566,00

19º Irã – US$5.517.530,00

20º Argélia – US$4.506.648,00

Comunicação Setorial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) – Governo de Goiás