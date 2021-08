A Prefeitura aguarda a chegada de novas remessas para continuar a aplicação da primeira dose

Publicado: 06.08.2021

Anápolis ultrapassou a marca dos 50% de imunizados com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Ao final da campanha, nesta sexta-feira, 6, a Prefeitura contabilizou 268.838 vacinas aplicadas, sendo 198.429 em primeira dose ou dose única, totalizando 50,7%, pouco mais da metade da população, estimada em 391.772, segundo o IBGE. Além disso, 70.409 pessoas já receberam a segunda dose (17,9% da população).

Com a aplicação, nesta sexta, de todas as vacinas disponíveis para primeira dose, a previsão é de que, com a chegada de novas remessas por parte do Estado neste fim de semana, a vacinação retorne na segunda-feira.

Atualmente, conforme a chegada de imunizantes, Anápolis está vacinando pessoas com idade igual ou superior a 30 anos, com comorbidades e deficiência, trabalhadores da educação e da saúde, idosos, gestantes e puérperas. A aplicação da segunda dose para quem já está na data indicada no cartão de vacina continua regularmente.

Cadastro

O cadastro está aberto para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos pelo site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar. Acompanhe o dia a dia da vacinação em Anápolis pelo site https://novo.anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis/.