Roupas e calçados são os itens que apresentam maior diferença de percentual

Publicado: 06.08.2021

Uma roupa nova para compor o visual ou mesmo um perfume daqueles. Às vésperas do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 8, o Procon Anápolis revela um amplo levantamento comparando os preços de presentes para homenageá-los. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de julho, em 20 estabelecimentos comerciais, contando com 37 itens.

Há preço para todos os bolsos. Além disso, o levantamento demonstra que quanto mais pesquisar, mais em conta pode sair o mimo para o papai. Mesmo produtos mais baratos podem esconder algumas armadilhas. Um cinto social de couro, por exemplo, pode ser encontrado entre R$ 39 até R$ 59,90 – uma diferença de 54%. Para se ter ideia, a variação de preço de uma bermuda tactel foi a que registrou o maior índice (232,89%), considerando R$ 14,90 o menor preço e R$ 49,90 o maior.

“Percebemos que é importante pesquisarmos preços independente do item que se deseja presentear, como acessórios, roupas a eletrônicos”, diz o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.

Mesmo com diferenças de preços menores, os perfumes e eletrônicos não ficaram para trás. Um CK One (Calvin Klein), de 50 ml, pode ser encontrado de R$ 247 a R$ 290,28 – representando 18% de diferença. Já para comprar o celular Galaxy S 10 128 GB, a pesquisa apontou diferença de preço de R$ 929 – na comparação entre o local que o vende mais barato e o mais caro.

