“E acontece assim: o amor filial, o amor paternal, nos muitos dias ininterruptos da vida.”

Publicado: 09.08.2021

Mais uma semana que começa de forma sensacional, onde encontramos os valores familiares, em especial, com as comemorações do Dia dos Pais, que neste ano foi celebrado no dia 8 de agosto – o segundo domingo de agosto.

Foi, com certeza, um início de semana fraterno, em família, onde tudo que sempre quisemos e precisamos está ao nosso redor, ao alcance de nossos braços… em nosso abraço!

Emoções que devem ser vividas; pois, afinal, sempre que se fala sobre gestão, propondo-se novas rotas para as nossas cidades goianas, é com o objetivo de trazer mais bem-estar para todos os cidadãos, para todas as famílias, construindo-se cidades mais acolhedoras!

E é por isso que podemos fazer mais, podemos prosperar mais!

E, parabenizando todos os pais, fazendo-se singela homenagem, com muita alegria, registro os versos do nosso poeta goiano Miguel Jorge (1).

“Poema para os pais”

“Eles, os pais, são mesmo assim.

A palavra pouca, apenas um som pequeno extraviado e dentro de si mesmo.

Sua alma, seu corpo feito de riscos, risos, pequenas batalhas do dia a dia, normais, descendentes na fluidez do tempo que passa.

Sentimentos abstratos de quem filosofa a visibilidade infinita dos céus.

[…]

Gestos longos, mãos estendidas como a socorrer os filhos dos pequenos males.

Voz clara, clareando a fala das recortadas madrugadas, chão que se precisa.

[…]

Na mesa grande, posta para o almoço, é ele, o pai, quem reparte o pão, que faz respirar o vinho.

(Nunca se espera muita fala, muita zanga, pois reside nele a mansidão de quem busca caminhos, de quem aceita reacender-se de novas esperanças).

[…]

Um mundo à parte. Melodia do querer bem, afetos que se respiram.

Tudo o mais permanece no que se diz da breve brisa iluminada de amor preciso, certo, medido, ao rigor do tempo e das memórias, vozes que chegam com os mistérios da saudade.

E acontece assim: o amor filial, o amor paternal, nos muitos dias ininterruptos da vida.”

E é por isso que podemos fazer mais, podemos prosperar mais!

Parabéns, Papais!

Brigadeiro Bragança

Comandante da Base Aérea de Anápolis em 2008-2009