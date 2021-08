A visitação pública acontece com todas as medidas de segurança exigidas durante a pandemia

Publicado: 09.08.2021

A Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura está com três mostras simultâneas no Museu de Artes Plásticas de Anápolis (Mapa) e na galeria Antônio Sibasolly, com visitação pública até o dia 15 de setembro. Atendendo rigorosamente os critérios de segurança exigidos para o momento de pandemia, as exposições dão continuidade à política de ampliação, divulgação e circulação do acervo do museu e da galeria – que ganhou 56 novos trabalhos.

“Novas Aquisições – Coleção Aldir Blanc” é uma das exposições que ocupa parte da galeria Antônio Sibasolly. Ela apresenta trabalhos de 21 artistas goianos, com trajetórias já consolidadas, como Marcelo Solá, Selma Parreira, Pitágoras Lopes e Edney Antunes. Ainda no espaço, o visitante pode se encantar com “Novas Aquisições – Coleção Artistas Anapolinos”, que traz trabalhos de Flávia Fabiana, Joardo Filho, José Loures, Rondinelli Linhares, Talles Lopes, Valdson Ramos e Rei Souza. “São raridades que apresentam como a cidade tem se construído uma referência nacional nas artes visuais”, aponta a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

Ambas são realizadas graças a editais públicos de fomento ao setor cultural. A primeira, como o próprio nome indica, acontece com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio de publicações lançadas pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás (Secult). A segunda conta com recursos obtidos via Fundo Municipal de Cultura de Anápolis, que tem contribuído significativamente para o desenvolvimento de diversas ações culturais na cidade. “O investimento feito na difusão de nossa arte visual ganha a dimensão nacional, viabilizando um circuito de novas ideias e formação de público”, destaca a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

A terceira mostra, sob o título “Novas Aquisições – Coleção Guajará”, traz para o Mapa trabalhos de 24 artistas paraenses. O curador responsável, Paulo Henrique Silva, destaca que este é um desdobramento do projeto de divulgação e circulação do acervo do museu. “A mostra é composta por doações obtidas com mediação da curadora da exposição, Vânia Leal, e enriquece nosso acervo, deixando-o mais plural do ponto de vista das narrativas estéticas e poéticas”, afirma o curador.

Coleção Aldir Blanc

Aishá Kanda, Ana Marú, André Felipe Cardoso, Anna Behatriz Azevedo, Augusto César, Carlos Monareta, Carlos Mota, Edney Antunes, Enauro de Castro, Estevão Parreiras, Gerson Fogaça, Grupo EmpreZa, Joardo Filho, Lina Cruvinel, Marcelo Solá, Paulo Henrique Silva, Pitágoras Lopes, Rava, Rodrigo Godá, Selma Parreira e Walter Pimentel

Coleção Artistas Anapolinos

Flavia Fabiana, José Loures, Valdson Ramos, Rondinelli Linhares e Talles Lopes

Coleção Guajará

Armando Sobral, Dani Mônia, Elaine Arruda, Elieni Tenório, Elisa Arruda, Emanuel Fraco, Erinaldo Cirino, Glauce Santos, Gyu Veloso, Iza Girard, Jean Ribeiro, Karina Martins, Maurício Igor, Nádia Borborema, Nina Matos, Oteb Provos White, Pat Costa, Paula Giordano, Paula Samapaio, Pechó Silveira, Ronney Alano, Sérgio Neiva, Ursula Bahia e Val Sampaio.

Serviço

Coleções Aldir Blanc e Artistas Anapolinos: Galeria Antônio Sibasolly (Praça Bom Jesus, Centro)

Coleção Guajará Museu de Artes Plástica de Anápolis: (Praça Americano do Brasil, Centro)

Período: até 15 de setembro

Horário de visitação: 8h às 12h e 14h às 18h

Atenção: é obrigatório o uso de máscara, álcool gel e número reduzido de visitantes, conforme Decreto nº 4.504 do dia 3 de julho de 2020