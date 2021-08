Goiás a nomeação 40 servidores técnico-administrativos (05 Analistas de Gestão Governamental e 35 Assistentes de Gestão Administrativa) aprovados em cadastro de reserva. Até a próxima semana será realizado agendamento com os nomeados para tratar da documentação de Escolaridade e assuntos diversos

Publicado: 09.08.2021

O agendamento será divulgado no site da UEG e também encaminhado por email aos nomeados (Foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) informa que na última sexta-feira, 6 de agosto, foi publicada no Suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás a nomeação 40 servidores técnico-administrativos (05 Analistas de Gestão Governamental e 35 Assistentes de Gestão Administrativa) aprovados em cadastro de reserva.

Confira aqui a lista completa dos nomeados.

A Diretoria de Gestão Integrada, juntamente com a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UEG, em parceria com a Secretaria de Administração (Sead), está ajustando os procedimentos a serem tomados para a posse dos nomeados.

Até a próxima semana será realizado agendamento com os nomeados para tratar da documentação de Escolaridade e assuntos diversos. O agendamento será divulgado no site da UEG e também encaminhado por email aos nomeados.

Outras informações podem ser solicitadas por e-mail cagp@ueg.br / ggdp@ueg.br e também pelos telefones: (62) 3328-1123/ 1174/ 1115.

Fonte: Universidade Estadual de Goiás (UEG)