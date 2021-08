Ao todo, 30 profissionais temporários serão contratados pela Agehab por meio de processo seletivo simplificado. Salários variam entre R$ 3,5 mil e R$ 7,7 mil para cargos com atribuições de fiscalização e emissão de pareces técnicos em obras de construção e reforma, em diversos municípios goianos. Edital está disponível para consulta no site da Agência

Publicado: 11.08.2021

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação, recebe, até sexta-feira (13/8), inscrições de interessados nas vagas de tecnólogos em construção civil – edificações e técnicos em edificação. A Agência é responsável por executar as políticas habitacionais do Governo de Goiás.

Para a primeira função, que demanda formação de nível superior, são 10 vagas, com salário de R$ 7.799. Já para a segunda função é necessário curso técnico, a fim de preencher uma das 20 vagas que estão sendo abertas. O salário neste caso é de R$ 3.500. Para ambas as funções há ainda vale-alimentação mensal de R$ 1.422,59. O contrato é temporário de um ano, prorrogável por igual período.

Nos dois casos, o trabalho será focado na fiscalização da área de habitação do Programa Goiás Social. Atualmente, a iniciativa prevê a construção de mais de 4.450 novas moradias e a reforma de outras 4.550 em todo o Estado. É necessário ter disponibilidade para viagens periódicas dentro do Estado, pelos diversos municípios goianos, que neste momento recebem ações da área de habitação. O presidente da Agehab, Lucas Fernandes, explica que a agência está com várias frentes de trabalho abertas ou em processo de abertura, em todas as regiões do Estado.

O objetivo, conforme antecipa o gestor, é construir ou reformar cerca de 10 mil moradias até o final do ano que vem. “Estamos reforçando a área de fiscalização e análise dos projetos para garantir a execução do cronograma de obras”, salienta. O edital (nº 001/2021 – Agehab) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 30 de julho, e está disponível para consulta no site da Agehab, no endereço www.agehab.go.gov.br. A seleção será realizada por meio de análise de currículo e entrevista, entre agosto e final de setembro de 2021.

Trabalho técnico

Entre as atribuições exigidas dos tecnólogos em construção estão vistorias e acompanhamento periódico in loco. Será necessário emitir relatórios de fiscalização das obras e atestados de viabilidade técnica, com registro fotográfico e preparar planilha de medição dos serviços. Também será demandada a análise de projetos, orçamentos, cronogramas, memoriais descritivos e demais documentos técnicos, entre outras tarefas.

Já os técnicos em edificações deverão fazer o acompanhamento e respostas aos processos relativos ao sistema de Registro de Preço para construção de moradias, análise de orçamentos apresentados e preparação de relatórios e despachos. Também será atribuição da função a análise de processos dos municípios relativos à celebração de convênios para cadastramento de beneficiários, preparação e envio de relatórios de pendências, juntada de documentos técnicos dos lotes e preparação de despachos de solicitação de vistoria. Todos os detalhes estão disponíveis no edital.

Próximas etapas

A divulgação do deferimento das inscrições será na próxima segunda-feira (16/08), e os recursos poderão ser interpostos das 8h às 18h do dia 17, conforme especifica o edital. No dia 18, será divulgada a ata de recursos e o resultado definitivo do deferimento. Já no dia 19, serão liberadas a pontuação geral e a lista de convocação dos candidatos que participarão da análise de currículos, pela equipe da Agehab, que será realizada entre os dias 20 e 25 de agosto.

A lista dos candidatos que forem considerados aptos para a fase de entrevistas será divulgada no dia 26, às 18h, com recebimento de eventuais recursos entre 27 e 30 de agosto. O resultado dessa fase estará disponível em 1º de setembro. Entre os dias 2 e 10, serão realizadas as entrevistas, com divulgação do resultado preliminar em 13 de setembro. O prazo de recursos dessa etapa será nos dias 14 e 15, com divulgação do resultado no dia 16.

No dia 17 de setembro, os candidatos que avançaram até o final do processo passarão por avaliação de uma equipe multiprofissional, cujo resultado será liberado no dia 20. O prazo de recursos começa no dia 21, com divulgação preliminar do resultado final do processo seletivo no dia 22. Entre 23 e 24 de setembro, começa o último prazo de recursos sobre o resultado preliminar. A lista definitiva de candidatos selecionados será divulgada no dia 27 de setembro.

Serviço

Assunto: Seleção para tecnólogos em construção civil e técnicos em edificações

Encerramento das inscrições: nesta sexta-feira (13/8)

Edital: www.agehab.go.gov.br

Fonte: Agência Goiana de Habitação (Agehab)