Publicado: 12.08.2021

Até esta quinta-feira (12/08), foram registrados no Estado 11 casos da variante Delta, confirmados por sequenciamento genômico. Quatro casos são de moradores de Goiânia (dois deles trabalham em unidades de saúde no Distrito Federal e se contaminaram no local de trabalho e outros dois têm como origem uma viagem internacional).

O quinto caso é de um morador do município de Santo Antônio do Descoberto que também trabalha no Distrito Federal e manteve contato com pessoa contaminada.

Foram confirmados dois casos em residentes de São João D’Aliança, ambos relacionados ao surto de Covid-19 registrado em um hospital do Distrito Federal.

Em Aparecida de Goiânia foram confirmados quatro casos. Um deles foi a óbito.

A SES-GO e as Secretarias Municipais de Saúde seguem rastreando os contatos, acompanhando e monitorando os casos. Ainda não há transmissão comunitária da variante em Goiás.

O sequenciamento dos casos em Goiás é feito pela rede genômica instituída pelo Ministério da Saúde, formada pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo; e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro); e ainda por meio de parceria com a Universidade Federal e de Goiás e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (UFG/PUC-GO).

