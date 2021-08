Ronaldo Caiado anunciou a chegada de mais de vacinas na próxima segunda (16), destinadas à aplicação de 1ª e 2º Dessa forma a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Goiás se amplia e segundo ele, em breve, será a vez dos jovens de 18 anos estarem imunizados

Publicado: 15.08.2021

Imagem: Redes sociais de Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caiado anunciou, por meio de suas redes sociais, na tarde deste sábado (14), a aproximação da data de vacinação para as pessoas de 18 anos com a chegada de mais doses de vacinas na próxima segunda (16). Com a chegada das novas doses, destinadas à primeira e segunda doses, a campanha de vacinação contra a Covid-19 avança no Estado, aproximando as pessoas mais jovens do tão aguardado momento da imunização.

Segundo ele chegam a Goiás nesta data mais 57.330 doses da Pfizer e mais 99.750 doses da Astrazeneca. Com a chegada dessas doses o Estado irá somar o recebimento de 503.020 doses em três dias (13, 14 e 16 de agosto.

Fonte: Secom – Governo de Goiás