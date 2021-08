Parque Iracema continua como Unidade de Referência do Coronavírus em sistema 24 horas

Publicado: 15.08.2021

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19 e à redução do número de internações, a unidade de saúde do São José, utilizada como referência na pandemia, volta ao atendimento da atenção básica.

A princípio, o posto vai funcionar das 8h às 17h, com a retomada gradativa dos serviços. Neste fim de semana, o local fica fechado ao público para passar por desinfecção e sanitização.

Para atendimento às pessoas com sintomas do coronavírus, a Prefeitura continua com a Unidade de Referência do Parque Iracema, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana.

