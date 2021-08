Publicado: 16.08.2021

Anápolis sediará a próxima ação do Comitê de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural em Goiás. Formado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e outras pastas, além de entidades de diferentes segmentos (veja abaixo), o grupo lançará na próxima quarta-feira (18/8) a Brigada Rural do município e divulgará informações sobre a ação integrada para enfrentar o fogo no período crítico de seca no Cerrado.

O evento começará às 9 horas, na sede do Sindicato Rural de Anápolis, onde será servido café da manhã para imprensa e convidados. Além do lançamento da Brigada Rural, os jornalistas receberão detalhes sobre a força-tarefa de prevenção e combate a incêndios e poderão tirar dúvidas durante entrevista coletiva com integrantes do Comitê. Em seguida, com participação da Enel, será realizada uma simulação de combate a incêndio por meio de aceiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre janeiro e julho deste ano, Goiás registrou 3.458 ocorrências de incêndios florestais. Junho foi o mês com maior número de ocorrências no Estado (1.119), seguido por julho (956) e maio (818). São considerados incêndios florestais os episódios relacionados ao fogo descontrolado em vegetação e cultura agrícola. O período de alerta vermelho no Cerrado, na Amazônia e no Pantanal se estende até novembro.



União

“Estamos fazendo a nossa parte, somando esforços e tomando medidas efetivas para prevenir e combater as queimadas na nossa região”, afirma o titular da Seapa, Tiago Mendonça. Para ele, a união de forças é fundamental para preservar o meio ambiente e a produção. “Nunca houve uma ação com este nível de articulação e integração de todas as esferas, e isso abre a perspectiva de alcançarmos resultados expressivos”, destaca ele.

“A criação do Comitê proporcionou foco maior sobre a questão dos incêndios e isso aumenta a chance de sucesso”, reforça o superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social da Seapa, José Ricardo Caixeta Ramos. Ele cita como exemplo a ação realizada no último dia 28 de julho, quando o Comitê promoveu o Dia D de Aceiros e Podas. A iniciativa teve participação dos sindicatos rurais, levando informações sobre medidas preventivas para 120 municípios goianos.

O Comitê de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural em Goiás teve sua criação aprovada no dia 9 de julho pela Câmara Temática de Estratégia, Competitividade e Políticas Públicas do Agronegócio do Estado de Goiás – O Agro é de Todos. O lançamento oficial foi feito no dia 20 de julho pelo governador Ronaldo Caiado.



Plano federal

Agora o projeto que reúne Governo de Goiás e mais 15 parceiros passa a fazer parte do Plano Estratégico Operacional de Atuação Integrada no Combate a Incêndios Florestais do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Lançado no dia 22 de julho, o plano federal busca unir esforços com governos estaduais, entidades e empresas para prevenir, reprimir e investigar casos relacionados a queimadas e outros crimes ambientais na Amazônia, Cerrado e Pantanal.

A chamada Operação Guardiões do Bioma prevê a participação de seis mil profissionais em ações de agosto a novembro, conforme a necessidade e demanda dos Estados, com maior atenção para Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás. Eles vão apurar crimes, monitorar riscos, elaborar, revisar e validar planos, matrizes e protocolos integrados, avaliar resultados e propor medidas corretivas e preventivas.

SERVIÇO

Lançamento da ação de prevenção e combate a focos de incêndio em zona rural e lançamento da Brigada Rural de Anápolis

Data: 18 de agosto de 2021 (quarta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Sindicato Rural de Anápolis

SAIBA MAIS

Entidades que integram o Comitê de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural em Goiás:

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás (Aprosoja-GO)

Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-GO)

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás

Enel Distribuição Goiás

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg)

Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg)

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio)

Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO)

Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO)

Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO)Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-GO)

Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar do Estado de Goiás (Sifaçúcar)

Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg)

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF)