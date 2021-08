Publicado: 17.08.2021

Nesta quarta-feira (18), a Enel Distribuição Goiás participa da ação de prevenção e combate a focos de incêndio em zona rural, que será realizada às 9h, no Sindicato Rural de Anápolis, assim como o lançamento da Brigada Rural de Anápolis.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que a umidade relativa do ar em Goiás está variando entre 20% e 12%, o que provoca não apenas risco à saúde das pessoas, mas perigo aumentado de incêndios.

O fogo próximo à fiação elétrica pode causar curtos-circuitos, levando ao desarme do sistema elétrico ou até mesmo a danos estruturais, impactando diretamente no abastecimento de energia.

Atenta a esse cenário, a Enel Distribuição Goiás é uma das mais de 40 instituições que integra o Comitê de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural em Goiás, instalado no mês passado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), com o objetivo de evitar a ocorrência e combater as queimadas no meio rural.

Serviço

Lançamento da ação de prevenção e combate a focos de incêndio em zona rural e lançamento da Brigada Rural de Anápolis

Data: 18 de agosto de 2021 (quarta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Sindicato Rural de Anápolis

