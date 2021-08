Meteorologista diz que massa de ar quente e seca sobre a região frustrou possibilidade de chuva. A massa de ar quente frustrou as expectativas de que as temperaturas ficariam amenas em Goiás, com possibilidade de chuvas esparsas nesta semana

Publicado: 17.08.2021

Massa de ar polar se desloca para o oceano. As temperaturas ficarão elevadas e com baixa umidade relativa do ar pelos próximos dias em Goiás (Foto: Divulgação)

Uma massa de ar quente sobre a região Centro-Oeste mantém as temperaturas elevadas e com baixa umidade relativa do ar pelos próximos dias em Goiás. A previsão foi dada nesta segunda-feira, 16, no Jornal Brasil Central por André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Segundo ele, a massa de ar quente frustrou as expectativas de que as temperaturas ficariam amenas em Goiás, com possibilidade de chuvas esparsas nesta semana, em função de uma massa de ar polar que chegaria pelo Sul do país. “Mas infelizmente essa massa polar vai acabar se deslocando para o oceano”, afirmou Amorim.

