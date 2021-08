Os índices de umidade podem ficar abaixo dos 20% nas regiões Norte, Leste e Sul, caracterizando índice de Alerta. Já nas regiões Oeste, Central e Sudoeste há possibilidade da umidade relativa do ar ficar na casa dos 12%, caracterizando emergência

Publicado: 19.08.2021

Goiás tem previsão de uma quinta-feira, dia 19, de céu claro. A presença de uma massa de ar seco mantém o tempo estável em todas as regiões do Estado, favorecendo também que as temperaturas máximas fiquem elevadas e a umidade relativa do ar em declínio no período da tarde.

Os índices de umidade podem ficar abaixo dos 20% nas regiões Norte, Leste e Sul, caracterizando índice de Alerta. Já nas regiões Oeste, Central e Sudoeste há possibilidade da umidade relativa do ar ficar na casa dos 12%, caracterizando Emergência.

Na Região Central a previsão é de temperatura mínima em 15 graus e máxima chegando a 34 graus. Na Região Oeste a temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima em 38.

Em Goiânia, céu claro, temperaturas amenas pela manhã (16º) e elevadas no período da tarde (34º) . A umidade relativa do ar em declínio no período da tarde tem possibilidade de chegar a 12%. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás

Facebook Twitter Google+