Publicado: 19.08.2021

No início de agosto, a Saneago colocou em operação a Estação de Tratamento de Água Compacta, instalada em tempo recorde, garantindo um incremento de 150 litros de água tratada por segundo (Foto: Ismael Vieira)

A Saneago participou, nesta quarta-feira (18), de audiência pública na Câmara Municipal de Anápolis, onde apresentou os investimentos em saneamento básico, realizados pela Companhia no município, nos últimos dois anos. A reunião contou com a presença do presidente Ricardo Soavinski e do diretor de Expansão, Fernando Cozzetti, que apresentaram o panorama atual dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como os investimentos futuros, previstos no contrato de programa, assinado em fevereiro de 2020.

O atendimento com água tratada é universalizado em Anápolis e 81% da população conta com serviço de esgotamento sanitário no município. Desde 2019, a Saneago investiu mais de R$ 50 milhões na coleta, afastamento e tratamento de esgoto e cerca de R$ 14 milhões no tratamento e distribuição de água. “O contrato entre Saneago e Anápolis traz ações de curtíssimo prazo, para aumentar a disponibilidade de água, e ações estruturantes, para acompanhar o crescimento da cidade”, ressaltou o presidente da Companhia. “Todo este trabalho começa na natureza, que conta com nosso apoio, para garantir a vazão dos rios. As ações têm sido realizadas das nascentes às torneiras”.

No início de agosto, a Saneago colocou em operação a Estação de Tratamento de Água Compacta, instalada em tempo recorde, garantindo um incremento de 150 litros de água tratada por segundo. A Companhia também aumentou a eficiência da ETA convencional. “Além de produzir mais água, fizemos a interligação entre os sistemas Daia e Piancó e aumentamos a capacidade de reservação. Tudo isso para garantir mais segurança ao abastecimento”, destacou Ricardo Soavinski.

E os trabalhos da Companhia no município estão mostrando os resultados. Durante esse período de estiagem, já se passaram mais de 60 dias sem chuvas e, mesmo assim, reservatórios estão abastecidos, suportando a demanda 24 horas por dia. A autonomia de reservação atual na cidade é de 14 horas, bem acima do exigido pela ABNT, que é de 8 horas.

Já no sistema de esgoto, a Companhia implantou 354 km de novas redes coletoras nas Bacias das Antas, Felizardo e Góis, levando rede de coletora de esgoto a 46 novos bairros, beneficiando 18.182 famílias, o que elevou o atendimento do serviço de esgotamento sanitário de 67% para 81% dos anapolinos. “O que devemos fazer e que estamos fazendo é cumprir o contrato. Houve 14% de aumento no atendimento de esgoto. Poucas cidades do País têm um avanço tão notável quanto Anápolis”, frisou o presidente da Saneago.

Futuro

O contrato firmado entre Anápolis e Saneago conta com vários projetos para a universalização do acesso ao tratamento de esgoto, bem como para acompanhar o crescimento da cidade, garantindo o abastecimento de água para toda a população. “As obras que estão sendo contratadas, já nos próximos 4 anos, garantirão o índice de atendimento previsto no contrato de programa”, afirmou o gerente da Saneago em Anápolis, Davi Araújo Filho.

São seis lotes de investimentos no sistema de abastecimento de água da cidade, além da construção de uma nova captação de água no Ribeirão Capivari e de uma barragem no Ribeirão Piancó, que ficará pronta em meados de 2028. No sistema de esgotamento sanitário, os projetos visam à instalação do sistema de tratamento terciário da Estação de Tratamento de Esgoto, execução de mais de 130 km de novas redes de esgoto e construção de cinco novas estações elevatórias de esgoto na região Oeste de Anápolis.

A audiência contou também com a presença do gerente regional Daniel Moraes Souza, dos superintendentes de Expansão e Concessão, Marcus Vinícius Batista de Araújo, e de Estudos e Projetos, Giovanni Bretones Mora.

Fonte: Saneago