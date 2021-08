São oferecidas 390 vagas distribuídas em 12 turmas de 11 cursos. A taxa de inscrição para o Vestibular 2021/2 é de R$80 para todos os cursos. A previsão é que as provas sejam aplicadas em 19 de setembro. O período de e isenção da taxa de inscrição será entre os dias 18 e 23 deste mês

Publicado: 19.08.2021

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou nesta terça-feira, 17, o edital do Vestibular 2021/2. As inscrições podem ser realizadas de 18 de agosto a 8 de setembro pelo site www.nucleodeselecao.ueg.br.

Acesse aqui o Edital do Vestibular UEG 2021/2.

O período de solicitação de isenção da taxa de inscrição será entre os dias 18 e 23 deste mês. Podem solicitar isenção candidatos que sejam titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e candidatas doadoras regulares de leite materno.

A taxa de inscrição para o Vestibular 2021/2 é de R$80 para todos os cursos. A previsão é que as provas sejam aplicadas em 19 de setembro.

São oferecidas 390 vagas distribuídas em 12 turmas de 11 cursos: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia. Para cada uma das turmas haverá duas duas vagas extras destinadas a alunos quilombolas.

Ao todo, 50% das vagas são para o Sistema Universal e os outros 50% destinados ao Sistema de Cotas – 25% para alunos da Rede Pública de Educação Básica, 20% para candidatos negros e 5% para vestibulandos indígenas ou estudantes com deficiência.

Aplicação das provas

As provas serão aplicadas de forma presencial, respeitando todos os protocolos de biossegurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. A UEG destaca que em momento próximo ao da realização das provas será realizada uma consulta à Secretaria Estadual de Saúde sobre a realização do certame para garantir que o vestibular ocorra da forma mais segura possível dentro do contexto da pandemia.

Outra ação será o escalonamento para entrada dos candidatos nos locais de prova, como forma de evitar aglomerações. Entre as medidas sanitárias obrigatórias previstas nos editais está o uso de máscaras faciais cobrindo boca e nariz, distanciamento de 1,5m entre vestibulandos e teste de temperatura corporal, que deve estar abaixo dos 37,8º.

É importante salientar que o Núcleo de Seleção da UEG não fornecerá máscaras de proteção facial. Cabe ao candidato providenciar ao menos duas máscaras de proteção – uma para adentrar o local de prova e uma extra para troca durante a sua aplicação.

O certame será realizado em cinco municípios de Goiás: Anápolis, Goiânia, Ipameri, Itumbiara e São Luís de Montes Belos.

Serviço

Vestibular UEG 2021/2

Período de inscrições: 18 de agosto a 08 de setembro

Período de isenção do Vestibular: 18 e 23 de agosto

Data da prova: 19 de setembro

Inscrições pelo: www.nucleodeselecao.ueg.br

Fonte: Universidade Estadual de Goiás (UEG)