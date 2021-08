Os ganhadores têm prazo de 90 dias para pedir o resgate dos prêmios. A data começa a contar a partir da publicação da relação no Diário Oficial do Estado (DOE), na próxima semana

Publicado: 27.08.2021

Com premiações de valores diferenciados, a Secretaria da Economia de Goiás realizou nesta quinta-feira (26) o sorteio de número 53 do Programa Nota Fiscal Goiana – NFG, o quarto de 2021. Kelly Aparecida Ricardo Nascimento, de Itaberaí (GO) foi contemplada com a maior premiação do certame, no valor de R$ 50 mil. Além dela, foram sorteados ganhadores de três prêmios de R$ 10 mil, quatro prêmios de R$ 5 mil e 50 de R$ 1 mil, além de 100 premiações no valor de R$ 500,00.

O evento é rápido, uma vez que é feito eletronicamente, após o preenchimento dos números com os sorteios da extração da Loteria Federal. Neste sorteio foram gerados 2,7 milhões de bilhetes com registro de CPF nas compras de varejo realizadas no Estado até o final do mês passado. Participaram mais de 300 mil pessoas.

A premiação foi realizada na Sala de Reuniões da Secretaria da Economia pelo chefe de gabinete, Danillo Caetano Soares Cardoso e o coordenador do programa, Leonardo Vieira de Paula. O superintendente de Informações Fiscais, auditor fiscal Glaucus Moreira, também estava presente.

Veja a lista completa dos ganhadores aqui e no site da Nota Fiscal Goiana.

Fonte: Economia -Governo de Goiás

